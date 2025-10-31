लगातार बारिश से चुनाव प्रचार पर ब्रेक, कीचड़ भरे रास्तों से जैसे-तैसे गांवों में पहुंच रहे प्रत्याशी
गोपालगंज में लगातार बारिश के कारण विधानसभा चुनाव का प्रचार धीमा हो गया है। प्रत्याशियों को जनसभाएं रद्द करनी पड़ी हैं, लेकिन वे छाते और पॉलिथिन ओढ़कर गांवों में मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है। बारिश के बावजूद प्रत्याशियों का उत्साह बरकरार है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। लगातार हो रही बारिश ने जिले में चुनाव प्रचार की रफ्तार को थाम दिया है। छह नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जहां पूरे जोश के साथ प्रचार में जुटे थे, वहीं दो दिनों से जारी रुक-रुककर बारिश ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार चार नवंबर की शाम पांच बजे तक प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले ही मौसम ने सियासी अभियान पर पानी फेर दिया है। बारिश के कारण जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में प्रचार कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं।
कई जगह जनसभाओं और रोड शो को रद्द करना पड़ा है, जबकि जिनका कार्यक्रम तय था, वे सीमित दायरे में आयोजित किए जा रहे हैं। सड़कों पर जलजमाव और कीचड़ के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित है।
मौसम की चुनौती के बीच गांवों की चौखट तक पहुंच रहा चुनावी जोश
हालात ऐसे हैं कि कई प्रत्याशी अब भीगते हुए, छाते या पॉलिथिन ओढ़कर गांवों तक पहुंच रहे हैं। समर्थकों की संख्या कम हो गई है, पर जनसंपर्क की मजबूरी ने सभी को सक्रिय रखा है।
"मौसम खराब जरूर है, लेकिन जनता से जुड़ना हमारा कर्तव्य है," यह बातें सदर विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी सुबास सिंह ने बताई। गांव-गांव में कीचड़ भरे रास्तों से जैसे-तैसे पहुंचकर उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं।
सोशल मीडिया बना प्रचार का नया हथियार
मौसम की बाधाओं के बीच अब सोशल मीडिया प्रचार का प्रमुख साधन बन गया है। प्रत्याशी फेसबुक लाइव, व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियो संदेशों के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कई दलों ने अपने डिजिटल टीमों को सक्रिय कर दिया है ताकि मौसम की मार के बावजूद संदेश हर घर तक पहुंचे।
बारिश ने चुनावी जोश को ठंडा किया, पर जज्बा कायम
गुरुवार की रात से शुरू हुई झमाझम बारिश शुक्रवार को भी जारी है। लगातार भीगते पोस्टर, धुले बैनर और रद्द होती सभाओं के बीच प्रत्याशियों का जोश अब भी कायम है। कुछ इलाकों में समर्थकों ने बारिश में भी छोटे स्तर पर जनसंपर्क जारी रखा।
मौसम विभाग ने जताई और बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण उत्तर बिहार के कई जिलों में मौसम अस्थिर रहेगा। ऐसे में प्रचार के अंतिम दो दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
हर परिस्थिति में जनता तक पहुंचने की होड़
बारिश ने भले ही चुनावी जोश को ठंडा किया हो, लेकिन प्रत्याशियों का उत्साह अब भी बरकरार है। कोई कंधे पर छाता थामे भीगते हुए लोगों से मिल रहा है, तो कोई सोशल मीडिया पर मतदाताओं से जुड़ाव बनाए रख रहा है। सियासी गलियारों में अब यही चर्चा है कि जो बारिश में भी जनता तक पहुंचेगा, वही चुनावी मैदान में चमकेगा।
