Bihar Bus Accident: जयपुर से मधुबनी जा रही बस गोपालगंज में पलटी, 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल

संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। गुरुवार तड़के एनएच-27 पर जयपुर से मधुबनी जा रही एक लग्जरी बस कुशीनगर जिले के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दो दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। सभी यात्री बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, चनपटिया और आसपास के क्षेत्र के बताए जा रहे हैं।

सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज भेजा गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को कुशीनगर सदर अस्पताल रेफर किया गया।

कुचायकोट प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार मिश्रा और सीओ मणि भूषण कुमार भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में सहयोग किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस चालक की झपकी लेने से अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस में क्षमता से अधिक यात्री और छत पर भारी मात्रा में छठ पूजा का सामान लदे होने के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया।

घायलों में मधुबनी जिले के सुमही निवासी विजय महतो, पत्नी बबीता देवी और तीन बेटियां अनामिका, आंचल कुमारी और शिवानी, दरभंगा निवासी विजय मिश्रा, मधुबनी के उरा मंडल, किरण कुमारी, बसंतपुर के बेचन राम, मुबारकपुर की रेणु देवी, कमालपुर के रामकरण, मधुबनी के चंदन, समस्तीपुर की तेतरी देवी, चनपटिया निवासी विमला देवी और विजय कुमार शामिल हैं।