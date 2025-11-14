Barauli vidhan sabha Chunav Resul : बरौली सीट पर जेडीयू के मंजीत सिंह और आरजेडी के दिलीप सिंह में कौन मारेगा बाजी, या जसुपा बिगाड़ देगी समीकरण?

Barauli vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result : बरौली विधानसभा सीट में जेडीयू के मंजीत सिंह, राजद के दिलीप सिंह और जन सुराज पार्टी के फैज अहमद में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।

अब देखना ये है, कि इस सीट में किस पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारता है? इस विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ।

बरौली विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला गोपालगंज लगता है। ये गोपालगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1952 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के अब्दुल गफ्फार विजयी रहे थे। 2020 में भाजपा के रामप्रवेश राय ने इस सीट पर जीत हासिल की।