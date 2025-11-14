Baikunthpur vidhan sabha Chunav Result : बैकुंठपुर सीट पर BJP-RJD और जन सुराज पार्टी में होगा त्रिकोणीय मुकाबला, या इस बार भी राजद मार लेगी बाजी?

Baikunthpur vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result : बैकुंठपुर विधानसभा सीटपर भारतीय जनता पार्टी से मिथिलेश तिवारी, आरजेडी से प्रेम शंकर प्रसाद और जन सुराज पार्टी से अजय प्रसाद के बीच मुकाबला बताया जा रहा है।

अब देखना ये है, कि इस सीट में किस पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारता है? इस विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ।

बैकुंठपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला गोपालगंज लगता है। ये गोपालगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के शिव बच्चन त्रिवेदी विजयी रहे थे। 2020 में इस सीट पर राजद के प्रेम शंकर यादव विजयी हुए थे।