    बैकुंठपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पॉक्सो कांड के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

    By NEERAJ KUMAREdited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    बैकुंठपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में वांछित अभियुक्त सुरेश शाह को गिरफ्तार किया। वह लंबे समय से फरार था। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से उसे पकड़ा। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    नीरज सिंह, गोपालगंज। जिले अंतर्गत बैकुंठपुर थाना में दर्ज पॉक्सो कांड संख्या 444/25 के वांछित अभियुक्त को बैकुंठपुर पुलिस ने शनिवार को दबोच लिया।

    गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी सुरेश शाह, पिता स्वर्गीय दशरथ शाह के रूप में हुई है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी, लेकिन निरंतर निगरानी और रणनीतिक अभियान के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई।

    थानाध्यक्ष सुभाष कुमार के नेतृत्व में गठित टीम कई दिनों से आरोपी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। मोबाइल सर्विलांस, तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय मुखबिरों के माध्यम से पुलिस को उसके ठिकाने की पुख्ता जानकारी मिली।

    सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी की घेराबंदी कर उसे बिना किसी प्रतिरोध के गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाना लाया गया, जहां उससे प्रारंभिक पूछताछ की गई।

    इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पॉक्सो एक्ट जैसे संवेदनशील मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसी के तहत लगातार अभियान जारी है।

    थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि ऐसे मामलों में पुलिस किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना और पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की जिम्मेदारी है, और यह गिरफ्तारी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई की सराहना की है। ग्रामीणों का कहना है कि फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी से क्षेत्र में राहत और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। बैकुंठपुर पुलिस की इस कार्रवाई की पूरे इलाके में चर्चा है।