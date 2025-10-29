बैकुंठपुर विधानसभा: 3.07 लाख मतदाता, 390 बूथ, मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। पड़ोसी चंपारण जिले व गंडक नदी के किनारे स्थित बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,07,890 मतदाता छह नवंबर वोट डाल सकेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,62,794 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 1,45,088 होगी। यहां 214 भवन में कुल 390 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गंडक नदी तथा पड़ोसी चंपारण जिले की सीमा से सटा होने के कारण इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक स्तर पर अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



जानकारी के अनुसार, बैकुंठपुर विस क्षेत्र में प्रति एक हजार पुरुष मतदाता पर महिला मतदाताओं की संख्या 891 है। जो जिले की औसत 887 से अधिक है। आंकड़ों के अनुसार इस विस क्षेत्र में कुल 76 एकल मतदान केंद्र होंगे। इसके अलावा दो मतदान केंद्र वाले भवन की संख्या 106, तीन बूथ वाले भवन की संख्या 26, चार मतदान केंद्र वाले भवन की सं छह होगी।

विस क्षेत्र के कुल मतदाताओं में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 4833 है। इनमें पुरुष दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2763 तथा महिला दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2070 है। विस क्षेत्र में थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या आठ है। गश्ती दल गठन की कवायद अंतिम चरण में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गश्ती दल गठन की कवायद अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रशासनिक स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्र में गश्ती गठन को लेकर कवायद तेजी से पूर्ण की जा रही है। इसके अलावा संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के निर्धारण के कार्य को भी पूर्ण कर लिया गया है। सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी।

डीएम के स्तर पर हो रही तैयारियों की समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी स्तर पर विधानसभा चुनाव के तैयारियों की प्रत्येक दिन समीक्षा की जा रही है। जिसमें मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के अभियान से लेकर उन्हें इवीएम वीपीपैट से मतदान करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।