गोपालगंज में बीटेक का छात्र कार्बाइन और पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार, जमीन पर करना चाहता था कब्जा

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। नगर थाना क्षेत्र के तुरकाहां गांव में एक मकान में पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक बीटेक के छात्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बीटेक के छात्र के पास से पुलिस ने एक झोला में रखे एक कार्बाइन, एक पिस्टल व दस गोली के साथ ही एक चाकू व हथियार साफ करने वाले यंत्र को भी बरामद किया है। वहीं, गिरफ्तार किए गए आरोपित युवक से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया। इसकी जानकारी कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान अपने कार्यालय में एसपी अवधेश दीक्षित ने दी। उन्होंने बताया कि सूचना मिली कि थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी बदमाश फहीम उर्फ बाबर सिद्दिकी अपने कुछ गुर्गों के साथ मिलकर शहर के थावे रोड में एक होटल के पीछे जमीन लेने के बाद उसपर कब्जा का प्रयास किया था। लेकिन वहां लोगों के दबाव के कारण वह जमीन पर नहीं चढ़ पा रहा था।

ऐसे में कुछ लोगों की हत्या करने के लिए वह मुंगेर व सिवान में कुछ अपराधियों के संपर्क में आया। लेकिन उसे सिवान से हथियार मिल गई। ऐसे में वह सिवान से एक कार्बाइन व एक पिस्टल व दस गोली लेकर जाने के बाद उसे तुरकाहां गांव स्थित अपने एक किराए के मकान में रखा था।

इस दौरान पुलिस ने छापेमारी कर हथियार के साथ उसे शुक्रवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपित फहीम बीटेक का छात्र रह चुका है। पढ़ाई पूरी करने के दौरान वह कुछ अपराधियों के संपर्क में आ गया।

फिर उसके बाद उसने पटना के डाकबंगला चौक के समीप पश्चिम बंगाल के एक आभूषण व्यवसायी को गोली मारने के बाद पांच किलो से अधिक सोना लूट लिया था। इस मामले में वह जेल से निकलने के बाद बालू माफियों के साथ मिलकर कुछ दिनों तक बालू का कार्य किया। फिर अब जमीन का कार्य शुरू किया था।