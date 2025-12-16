Language
    3 दिनों में अपार आईडी नहीं बनी तो कटेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:41 PM (IST)

    बिहार के गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। जिसके अनुसार, अगर अगले तीन दिनों में सभी कर्मचारि ...और पढ़ें

    3 दिनों में अपार आईडी नहीं बनी तो कटेगा वेतन

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले में छात्रों के अपार आईडी निर्माण में धीमी प्रगति को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 19 दिसंबर तक सभी प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और निजी विद्यालयों के छात्रों के अपार आईडी निर्माण का लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा किया जाए।

    निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक प्रखंड को प्रतिदिन कम से कम एक हजार अपार आईडी तैयार करने का लक्ष्य सुनिश्चित करना होगा। प्रखंड में प्रतिनियुक्त कंप्यूटर शिक्षक एवं इंस्ट्रक्टर को प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करना अनिवार्य होगा।

    प्रतिदिन शाम चार बजे तक प्रगति रिपोर्ट जिला स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाएगी, जिसे राज्य कार्यालय को भी भेजा जाएगा।

    डीईओ ने चेतावनी दी कि यदि अपार आईडी निर्माण में किसी भी स्तर पर ढिलाई पाई गई, तो संबंधित कर्मियों, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों या प्रभारी प्रधानाध्यापकों तथा कंप्यूटर शिक्षकों के विरुद्ध वेतन कटौती समेत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों का आवश्यक डेटा समय पर प्रखंड संसाधन केंद्र में उपलब्ध कराएं।