3 दिनों में अपार आईडी नहीं बनी तो कटेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले में छात्रों के अपार आईडी निर्माण में धीमी प्रगति को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 19 दिसंबर तक सभी प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और निजी विद्यालयों के छात्रों के अपार आईडी निर्माण का लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा किया जाए।

निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक प्रखंड को प्रतिदिन कम से कम एक हजार अपार आईडी तैयार करने का लक्ष्य सुनिश्चित करना होगा। प्रखंड में प्रतिनियुक्त कंप्यूटर शिक्षक एवं इंस्ट्रक्टर को प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करना अनिवार्य होगा।