गोपालगंज में मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस अंडरपास में डूबी, ड्राइवर की सूझबूझ से बची सबकी जान

गोपालगंज जिले के उचकागांव में चक्रवाती तूफान के चलते हुई बारिश से एक रेल अंडरपास में पानी भर गया। इस पानी में एक एंबुलेंस के डूबने से अफरा-तफरी मच गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से मरीजों की जान बचाई गई जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने रेल विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अंडरपास के स्थान पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की है।

संवाद सूत्र, उचकागांव (गोपालगंज)। उचकागांव प्रखंड क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से चले चक्रवर्ती तूफान के कारण जनजीवन व आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। शनिवार की सुबह पानी भरे अंडरपास में सरकारी अस्पताल का एक एम्बुलेंस पूरी तरीके से डूब गई। वैसे एंबुलेंस के ड्राइवर ने खुद तत्परता दिखाते हुए तैरकर स्वयं एवं मरीजों की जान बचाई। बताया जा रहा है कि रेल विभाग द्वारा हथुआ- भटनी रेलखंड पर प्रखंड के अमठा भुवन में थावे से लाइन बाजार जाने वाले मुख्य पथ पर रेलवे लाइन के नीचे से गुजरने के लिए अंडरपास बनाया गया है। बंगाल की खाड़ी से चली चक्रवर्ती तूफान के कारण हथिया नक्षत्र में शुक्रवार की दोपहर से पूरी रात हुई बारिश से क्षेत्र के चंवर पूरी तरीके से डबाडब भर गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई जगह सड़कों के ऊपर से बारिश का पानी बहने लगे है। थावे-लाइन बाजार मुख्य पथ पर अमठा भुवन रेलवे क्रॉसिंग के पश्चिम चंवर से जल निकासी के लिए सरकार की लापरवाही के कारण थावे-लाइन बाजार मुख्य पथ, अमठा खेम से सिसवनिया मोड जाने वाले पथ और अमठा भुवन रेलवे क्रॉसिंग से लाइन बाजार हॉल्ट की ओर जाने वाले रेल लाइन पर कोई पुल का निर्माण नहीं कराया गया है।

जिससे प्रतिवर्ष इस चंवर में बारिश के मौसम में बारिश का पानी भर जाता है। शनिवार के दिन सरकार की यह कुव्यवस्था देखने को भी मिला, जब इस चंवर में भरा बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर अमठा भुवन अंडरपास में घुसकर पूरी तरह से भर गया।

इससे अंजान शनिवार की सुबह उचकागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सरकारी एंबुलेंस में मरीज लेकर जा रहे चालक ने लापरवाही पूर्वक अंडरपास में भरे पानी में एंबुलेंस लेकर घुस गया। जिससे एंबुलेंस अंडरपास में पूरी तरीके से डूब गया। इस दौरान हरकत में आए एंबुलेंस चालक ने किसी तरह से सक्रियता दिखाते हुए स्वयं, गाड़ी में बैठे मरीज व स्वजन को तैर कर बाहर निकाल कर उनकी जान बचाई। जिसे इलाज के लिए पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचकागांव में भर्ती कराया गया। जहां उन लोगों का इलाज हुआ।

शनिवार की दोपहर अंडरपास के अंदर पानी में डूबे एंबुलेंस को काफी मशक्कत के बाद रस्सी बांधकर जेसीबी से खींचकर बाहर निकाला गया। इस दौरान भीड़ में खड़े लोग एंबुलेंस के चालक के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगा रहे थे।

अमठा भुवन अंडरपास में चंवर का पानी ओवरफ्लो होकर भर जाने से शनिवार के दिन पूरी तरीके से रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहा। लोगों ने रेल विभाग के विरुद्ध लापरवाही का लगाया आरोप उचकागांव (गोपालगंज) प्रखंड के अमठा भुवन चंवर में लगे बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर अंडरपास में पूरी तरीके से भर जाने के बाद आवागमन बाधित होने व एंबुलेंस के डूब जाने के बाद आक्रोशित लोगों ने शनिवार के दिन रेल विभाग के विरुद्ध जमकर लापरवाही का आरोप लगाया।

इस दौरान ग्रामीणों का कहना था कि ग्रामीणों ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को आवेदन देकर अमठा भुवन रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनवाने की मांग की थी। परंतु रेल विभाग ने लापरवाही पूर्वक बिना सोचे समझे अंडरपास का निर्माण करवा दिया।

जिससे प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में बारिश का पानी अंडरपास में भर जाता है और इस रेलवे क्रॉसिंग पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। ग्रामीणों द्वारा कई बार मामले में लिखित आवेदन देकर रेल विभाग से शिकायत की जा चुकी है।

शिकायत मिलने पर पिछले वर्ष रेल विभाग के डीआरएम ने स्वयं आकर अंडरपास में भरे पानी का निरीक्षण भी किया था। जिसके बाद उन्होंने अंडरपास को दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद भी आज तक रेल विभाग ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया।