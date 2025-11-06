Bihar Election 2025: AI जेनरेटेड फर्जी फोटो पर बवाल, BSP प्रत्याशी की शिकायत पर FIR दर्ज
गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के बीच एआई-जेनरेटेड एक फर्जी फोटो वायरल होने से हड़कंप मच गया। बसपा प्रत्याशी रेयाजुल हक राजू ने इस फोटो को भ्रामक बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच में पाया कि फोटो एआई द्वारा एडिटेड है और फेसबुक आईडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव के बीच गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर एक AI जेनरेटेड फर्जी फोटो वायरल होने से बरौली विधानसभा के साथ पूरे जिले में हड़कंप मच गया।
बताया गया कि फेसबुक पर विशाल सिंह भूमिहार नामक आईडी से एक ऐसा फोटो पोस्ट किया गया, जिसमें बरौली विधानसभा क्षेत्र के दो प्रत्याशी जदयू के मंजीत सिंह और बसपा के उम्मीदवार रेयाजुल हक राजू को एक साथ दिखाया गया है।
बसपा प्रत्याशी रेयाजुल हक राजू ने इस पर आपत्ति जताते हुए बरौली थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त फोटो एआई तकनीक का इस्तेमाल कर भ्रामक तरीके से तैयार किया गया है, जिससे मतदाताओं में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोपालगंज ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि जांच में यह AI द्वारा तैयार किया गया एडिटेड फोटो पाया गया है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बरौली थाना में संबंधित फेसबुक आईडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
एसपी अवधेश दीक्षित ने आमजन से अपील की है कि वे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना सत्यापन किसी भी पोस्ट या वीडियो को साझा न करें। अफवाह फैलाने या चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
