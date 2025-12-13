Language
    गोपालगंज पुलिस ने ट्रक से बरामद की 501 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, चालक गिरफ्तार

    By Sunil Chaubey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:47 PM (IST)

    गोपालगंज के कटेया थाना पुलिस ने तेतरिया पुल पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 501 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। यह शराब बालू मंडी के पास सप्लाई की ज ...और पढ़ें

    ट्रक से बरामद की 501 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब

    संवाद सूत्र, कटेया(गोपालगंज)। कटेया थाना पुलिस ने गुरुवार को तेतरिया पुल पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 501.150 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। यह शराब गोपालगंज ओवरब्रिज से पहले स्थित बालू मंडी के पास सप्लाई किए जाने वाली थी। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया।

    एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर कटेया थाने की पुलिस शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए क्षेत्र में सघन वाहनों चेकिंग अभियान चला रही है। अभियान के क्रम में पुलिस तेतरिया पुल पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। 

    शराब सहित ट्रक को जब्त किया

    तलाशी में ट्रक के केबिन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस ने शराब सहित ट्रक को जब्त कर लिया। गिरफ्तार चालक की पहचान सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर निवासी दीपक कुमार यादव के रूप में हुई है। 

    पूछताछ में चालक दीपक कुमार ने स्वीकार किया कि वह शराब को गोपालगंज में बालू मंडी के पास बेचने ले जा रहा था। कटेया पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी कर पूछताछ के बाद उसे गोपालगंज न्यायालय भेज दिया। 

    कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कटेया पुलिस किसे सप्लाई देने जा रहा था उसकी पहचान में जुटी हुई है।