गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर फूट ओवरब्रिज के नीचे लटका मिला वृद्ध का शव, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के थावे-छपरा रेलखंड के गोपालगंज रेलवे स्टेशन परिसर में बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब फूट ओवरब्रिज के नीचे एक वृद्ध का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। शव को देखने के बाद मौके पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना मिलने पर थावे जीआरपी थानाध्यक्ष मनोज कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पसरमा गांव निवासी 65 वर्षीय गजाधर मांझी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, वे पिछले दो दिनों से घर से लापता थे, जिसकी खोजबीन की जा रही थी। बुधवार की सुबह प्लेटफार्म नंबर दो की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास यात्रियों ने शव को गमछे के सहारे लटकता देखा और इसकी सूचना रेल पुलिस को दी।