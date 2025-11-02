Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव के दौरान आर्म्स जमा नहीं करने वाले 217 लोगों के रद होंगे लाइसेंस, प्रशासन ने भेजा प्रस्ताव

    By Rajat Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने हेतु प्रशासन सख्त है। 217 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने हथियार जमा नहीं किए थे। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है। जिले में कुल 3517 शस्त्र लाइसेंस पंजीकृत हैं, जिनमें से 2873 हथियार जमा कराए जा चुके हैं। प्रशासन चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आर्म्स जमा नहीं करने वाले 217 लोगों के रद होंगे लाइसेंस

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में जिले में आर्म्स लाइसेंस धारियों के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस दौरान जो लोग अपने लाइसेंसधारी हथियार जमा नहीं कराए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 217 लोगों के आर्म्स लाइसेंस को रद कर दिया गया है। वहीं करीब 92 अन्य लाइसेंसों को भी रद करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर छह नवंबर को मतदान होना है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने आर्म्स सत्यापन अभियान चलाया था। 

    आयोग के आदेश के तहत सभी लाइसेंसधारियों को अपने हथियार संबंधित थाना में जमा कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद पुलिस की टीमों ने जिलेभर में सत्यापन कर रिपोर्ट डीएम को सौंपी। 

    जिले में कुल 3517 आर्म्स लाइसेंस पंजीकृत

    डीएम ने बताया कि जिले में कुल 3517 आर्म्स लाइसेंस पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 2873 हथियार जमा कराए जा चुके हैं। वहीं 213 हथियार बैंक सुरक्षा व अन्य सरकारी सुरक्षा ड्यूटी में लगे कर्मियों के पास हैं। 

    इसके अलावा 100 लाइसेंसधारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने हथियार अन्य जिलों में जमा कराए हैं और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी है। उन्होंने कहा कि कुल 309 आर्म्स लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें से 217 पर कार्रवाई पूरी कर उन्हें रद्द कर दिया गया है। शेष करीब 92 लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक के स्तर से आने के बाद डीएम कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। 

    शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने की कवायद

    डीएम पवन कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मतदान के दौरान जिले में पूरी तरह से शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतेगा। 

    उन्होंने सभी लाइसेंसधारियों से अपील की है कि वे समय पर अपने हथियार जमा कर प्रशासन के साथ सहयोग करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जा सके।