    गोपालगंज में शौचालय की टंकी में उतरे 2 मजदूर, दम घुटने से हुई मौत; JCB से तोड़कर निकाले गए शव

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:42 PM (IST)

    गोपालगंज में एक निर्माणाधीन शौचालय की टंकी में जहरीली गैस के कारण दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने जेसीबी मशीन से टंकी तोड़कर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शौचालय टंकी में दम घुटने से दो मजदूर की मौत। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बरौली थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में सोमवार की शाम शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया।

    सफाई कार्य में जुटे दो कामगारों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मौके पर पहुंची व जेसीबी की मदद से टंकी को तोड़कर दोनों शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया।

    जानकारी के अनुसार, चैनपुर गांव निवासी सोनी देवी के घर की शौचालय की टंकी कई दिनों से भरी हुई थी। सोमवार को उन्होंने इसकी सफाई के लिए दो सफाई कर्मियों को बुलाया था।

    सफाई करने पहुंचे फुलवरिया थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव निवासी संदीप बांसफोर (30) और मांझागढ़ थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव निवासी मुकेश कुमार बासफोर (28) टंकी के अंदर उतर गए।

    बताया जाता है कि टंकी के भीतर जहरीली गैस होने के कारण दोनों का दम घुट गया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर तक कोई हलचल न होने पर बाहर मौजूद लोगों ने आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आशंका होने पर उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही बरौली थाना प्रभारी अणिमा राणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। उन्होंने तत्काल जेसीबी मंगवाकर टंकी को तोड़वाया। काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया।

    पुलिस ने बताया कि मृतक कामगारों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। हादसे से पूरे गांव में मातम छा गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता मिल सके।