गोपालगंज के छह विधानसभा क्षेत्रों में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 19,187 मतदाता डाल सकेंगे वोट

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:42 PM (IST)

    आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में गोपालगंज जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 19187 मतदाता मतदान करेंगे जिनमें 10532 महिलाएं हैं। निर्वाचन आयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से मतदान करने की सुविधा देगा। बैकुंठपुर में सबसे अधिक बुजुर्ग मतदाता हैं।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 19,187 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,655 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 10,532 होगी। मतदान के दिन 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है।

    जानकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार दिव्यांग और 80 से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान कराने का सुलभ संसाधन उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। इसके लिए पोस्टल बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। जिसके तहत बीएलओ या सेक्टर पदाधिकारी दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के घर जाएंगे।

    अगर वे मतदान केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, या खुद से नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें फार्म 12 डी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पोस्टल बैलेट के माध्यम ये बुजुर्ग मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे।

    बैकुंठपुर विस क्षेत्र में हैं सबसे अधिक बुजुर्ग मतदाता

    जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। जिला निर्वाचन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 4012 बुजुर्ग मतदाता हैं। इसके बाद भोरे सुरक्षित विस क्षेत्र में 3738, कुचायकोट में 3206, हथुआ में 2774, गोपालगंज में 2759 व बरौली में 2694 बुजुर्ग मतदाता हैं।

    कुल बुजुर्ग मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले करीब दो हजार अधिक है। वहीं, इन बुजुर्ग मतदाताओं के अलावा जिले में कुल 25 हजार 918 दिव्यांग मतदाता हैं। इन दिव्यांग मतदाताओं को भी उनकी इच्छा के अनुसार पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी और आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

    80 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के अनुसार मतदाता

    विस क्षेत्र 80 से 89 वर्ष 90 से 99 वर्ष 100 से अधिक उम्र
    बैकुंठपुर 3473 475 64
    बरौली 2790 193 13
    गोपालगंज 2415 312 32
    कुचायकोट 2777  375 54
    भोरे सुरक्षित 3316 363 59
    हथुआ 2551 211 12

      

       