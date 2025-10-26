संवाद सूत्र, विजयीपुर (गोपालगंज)। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। इसी क्रम में शनिवार की देर रात विजयीपुर प्रखंड क्षेत्र में 11 किलो चांदी के गहने जब्‍त किए गए। यह कार्रवाई विजयीपुर के पगरा चेकपोस्ट पर की गई। संबंधित व्‍यक्‍त‍ि ने बताया कि वह व्‍यवसायी है। हालांक‍ि, वह कोई कागजात प्रस्‍तुत नहीं कर सका।

सीओ व सीआरपीएफ के जवान संयुक्त रूप से वाहन जांच अभियान चला रहे थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के देवरिया की ओर से आ रही एक गाड़ी रोकी गई। तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद हुए। पूछताछ में व्यापारी ने खुद को विजयीपुर थाना क्षेत्र के मुशहरी बाजार निवासी राहुल कुमार वर्मा बताया। उन्‍होंने बताया क‍ि वे सोने-चांदी के खुदरा व्यापारी हैं। विभिन्न ग्रामीण बाजारों में दुकानदारों को गहने सप्लाई करते हैं। अपर थानाध्यक्ष मुर्तजा कुमार ने बताया कि जांच के दौरान व्यापारी से चांदी के गहनों से संबंधित वैध कागजात की मांग की गई। लेकिन वह कोई प्रमाणपत्र या बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी कारण पूरी चांदी को जब्त कर लिया गया है।