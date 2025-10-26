Language
    यूपी से आ रही गाड़ी से 11 किलो चांदी के गहने जब्‍त, गोपालगंज में जांच के दौरान बरामदगी

    By Devendra Tiwari Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    गोपालगंज में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आ रही एक गाड़ी से 11 किलो चांदी के गहने जब्त किए। जांच के दौरान संदिग्ध गाड़ी से ये गहने बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, ताकि गहनों के स्रोत और गंतव्य का पता लगाया जा सके।

    जब्‍त गहने के साथ पुलिस टीम। जागरण

    संवाद सूत्र, विजयीपुर (गोपालगंज)। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। इसी क्रम में शनिवार की देर रात विजयीपुर प्रखंड क्षेत्र में 11 किलो चांदी के गहने जब्‍त किए गए। यह कार्रवाई विजयीपुर के पगरा चेकपोस्ट पर की गई। संबंधित व्‍यक्‍त‍ि ने बताया कि वह व्‍यवसायी है। हालांक‍ि, वह कोई कागजात प्रस्‍तुत नहीं कर सका।

    सीओ व सीआरपीएफ के जवान संयुक्त रूप से वाहन जांच अभियान चला रहे थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के देवरिया की ओर से आ रही एक गाड़ी रोकी गई। तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद हुए। पूछताछ में व्यापारी ने खुद को विजयीपुर थाना क्षेत्र के मुशहरी बाजार निवासी राहुल कुमार वर्मा बताया। उन्‍होंने बताया क‍ि वे सोने-चांदी के खुदरा व्यापारी हैं। विभिन्न ग्रामीण बाजारों में दुकानदारों को गहने सप्लाई करते हैं। अपर थानाध्यक्ष मुर्तजा कुमार ने बताया कि जांच के दौरान व्यापारी से चांदी के गहनों से संबंधित वैध कागजात की मांग की गई। लेकिन वह कोई प्रमाणपत्र या बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी कारण पूरी चांदी को जब्त कर लिया गया है।

    बरामद चांदी का वजन लगभग 11 किलोग्राम बताया गया है। अधिकारी ने कहा कि व्यापारी को कागजात प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। यदि वह वैध दस्तावेज दिखा देता है, तो जब्त गहने वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर निर्धारित समय सीमा में प्रमाण नहीं दिया गया, तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। हर आने-जाने वाले वाहन की सघन जांच की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध धनराशि, शराब या कीमती धातु के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश न की जा सके। विजयीपुर में की गई यह कार्रवाई प्रशासन की सतर्कता और सख्त निगरानी का स्पष्ट उदाहरण है।