शराब पकड़ने गई उत्पाद टीम पर हत्या का आरोप, घुटने भर पानी में युवक की लाश मिलने से भड़के ग्रामीण

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। पहाड़पुर लखैपुर सड़क मार्ग पर गुरुवार की सुबह पांच बजे उस समय हड़कंप मच गया जब अवैध शराब ले जा रहे एक युवक की आहर में डूबने से मौत हो गई। टेंगैनी गांव के संतोष यादव उर्फ संटू (25) और उसके साथी कृष्ण कुमार यादव बाइक पर शराब लादकर पहाड़पुर होते हुए राजबीघा की ओर जा रहा था।

इसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों की पकड़ के लिए मार्ग पर तैनात थी। टीम को देखकर दोनों युवक घबरा गए और बाइक छोड़कर भागने लगे। भागते समय पानी में कूदा भागते समय संटू यादव घबराहट में आहर में कूद गया। उसी अवस्था में उत्पाद विभाग की टीम ने संटू को पानी में छोड़कर उसके साथी कृष्ण कुमार को शराब सहित गिरफ्तार कर लिया और वहां से चली गई।

ग्रामीणों के अनुसार उत्पाद विभाग चाहती तो युवक को पानी में डूबने से बचा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया। कुछ देर बाद ग्रामीणों को जब युवक के डूबने की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस ने शव को बाहर निकाला स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर शव को आहर से बाहर निकाला। घटना की खबर फैलते ही स्वजन व ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। स्वजनों ने उत्पाद विभाग पर जान बूझकर युवक की पीटकर हत्या कर शव को पानी फेंकने का आरोप लगाया।

जिस जगह पर शव है। उस जगह पर घुटना भर पानी है। सवाल ये उठता है कि घुटना भर पानी में संतोष की मौत पानी में डूबने से कैसे हो सकता है। मृतक के शरीर में चोट का निशान है।

सुबह से छह बजे लेकर शाम चार बजे तक जाम आक्रोशित स्वजन एवं ग्रामीणों ने राजबीघा के पास मुख्य सड़क को सुबह से छह बजे लेकर देर शाम चार बजे तक जाम रखा। जाम के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित रहा।

प्रदर्शनकारी उत्पाद विभाग के अधिकारी तथा रेड में शामिल उत्पाद विभाग की पुलिस पदाधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर वजीरगंज एसडीपीओ सुनील कुमार पांडेय दल बल के साथ मौके पर पहुंचे।