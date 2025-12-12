गया में ग्रामीण डॉक्टर ने किया ऑपरेशन, महिला की मौत; क्लीनिक सील

संवाद सूत्र, डोभी। बहेरा थाना क्षेत्र में गोसाईडीह के पास चल रहा अवैध नर्सिंग होम में बुधवार को इलाज के दौरान हुई लापरवाही से 25 वर्षीय कविता देवी की मौत हो गई। मामला सामने आने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतका के पति नकुल कुमार झारखंड के हंटरगंज थाना के, नावाडीह निवासी ने बहेरा थाना में गुरुवार को आवेदन देकर क्लीनिक संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नकुल कुमार के अनुसार वे अपनी पत्नी कविता को उपचार के लिए क्लीनिक में भर्ती कराए थे। यहां स्व घोषित चिकित्सक धीरज कुमार भारती और सुमित्रा यादव द्वारा बिना किसी जांच-पड़ताल और कागजी प्रक्रिया के बेहोशी का इंजेक्शन देकर बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया गया।

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद कविता को होश नहीं आया। बार-बार पूछने पर भी दोनों चिकित्सक केवल आश्वासन देते रहे, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती गई। रात में हालत गंभीर होने पर दोनों चिकित्सक अपने वाहन स्कॉर्पियो से कविता को मगध मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद दोनों लोग मौके से फरार हो गए। परिजन जब एम्बुलेंस से वापस क्लीनिक पहुंचे तो क्लीनिक बंद मिला।

सूचना पर बहेरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्लीनिक को सील कर दिया और फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई। जांच में अवैध पैथोलॉजिकल और अल्ट्रासाउंड संचालन से जुड़े कागजात भी बरामद हुए।