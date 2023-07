'ये सुधरने वाला नहीं, इसे जेल भेजो...' प्रेमिका के साथ फरार पति को पकड़कर थाने पहुंची पत्नी की पुलिस से गुहार

Gaya News बिहार के गया जिले के शेरघाटी थाना में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। पत्नी अपने पति को खुद थाने लेकर पहुंच गई और पुलिस से उसे जेल भेजने की गुहार लगाने लगी। महिला का आरोप है कि उसका पति का अवैध संबंध है। वहीं पति बच्चों और उसके साथ मारपीट करता है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

Gaya News: प्रेमिका के साथ फरार पति को पकड़कर थाने पहुंची पत्नी की पुलिस से गुहार

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, शेरघाटी (गया)। जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के पेचाढ़ी गांव में तीन बच्चों की मां, चार बच्चे के पिता के साथ फरार हो गई। ऐसे में फरार पति और महिला को पकड़कर पत्नी थाने पहुंच गई और पुलिस से जेल भेजने की गुहार लगाने लगी। आरोपी बसंत मांझी की पत्नी सुमन देवी ने तीन दिन पहले अपने पति और पड़ोस के गांव कजरसोत की रहने वाली महिला के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत की थी। शुक्रवार की शाम सुमन अपने पति बसंत मांझी को ग्रामीण महिलाओं के साथ पकड़ कर थाने लेकर पहुंची। पति से परेशान पत्नी ने पुलिस से कहा कि इसे जेल भेज दीजिए। यह सुधरने वाला नहीं है। करीब डेढ़ साल से हमें और हमारे बच्चों को परेशान कर रखा है। बच्चों के साथ मारपीट का आरोप पीड़िता ने पुलिस को बताया कि हमारे 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं। इसके साथ यह बेरहमी से मारपीट करता है। इतना ही नहीं रोक टोक करने पर वो मेरे साथ भी मारपीट करता है। वहीं, गांव की रहने वाली महिलाओं ने कहा कि बसंत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काफी क्रूर व्यवहार करता है। वह कोई काम धंधा नहीं करता है। घर में बैठा रहता है। इसका काम केवल लड़ाई-झगड़ा करना है। आरोपी से पूछताछ जारी इधर, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष राज किशोर सिंह ने बताया कि पूछताछ और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Roma Ragini