Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सुशासन की सरकार चाहिए तो NDA को जिताइए', उपेन्द्र कुशवाहा बोले- 'नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री'

    By Gaurav Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने मतदाताओं से एनडीए को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए एनडीए को वोट दें और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कुशवाहा ने राज्य में विकास और सुशासन जारी रखने के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुशासन की सरकार चाहिए तो एनडीए को जिताइए: उपेन्द्र कुशवाहा। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, अतरी। लोग सवाल पूछते हैं कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे भी। आप लोग भी इस बात से सहमत हैं तो अतरी से रोमित कुमार को जीताकर भेजें। तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यदि अतरी से दूसरा जीतेगा तो फिर जंगल राज आ जाएगा। उक्त बातें उपेन्द्र कुशवाहा ने अतरी प्रखंड के सीढ़ शिवाला पर जन सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार को बरकरार रखना है तो रोमित कुमार को जिताना है।

    सीएम नीतीश ने महिलाओं के लिए खोल दिया तिजोरी

    उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस दल का सरकार होता है, उसी दल का विधायक जीतकर जाता है तो ज्यादा विकास करता है। अगर विरोधी जीतकर जाएगा तो विकास भी उतना ही करेगा। महिलाओं पर आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए तिजोरी खोल दिए हैं। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजा गया है। जिनके खाते में नहीं गया है, उनके खाते में भी आ जाएगा।

    उसके बाद महिलाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए दो-दो लाख और दिया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को जीतना जरूरी है, अगर नीतीश कुमार जीतेंगे तभी ना पैसा देंगे। लालटेन वाला आएगा तो कहां से पैसा मिलेगा।

    बिहार में विकास की रफ्तार को बरकरार रखें- उपेंद्र कुशवाहा

    मुझे 6 सीट मिली, जिसमें 50 प्रतिशत यानी तीन सीट कुशवाहा को दिए, एक सीट राजपूत समाज, एक सीट भूमिहार और एक सीट वैश्य समाज को दिए। एक-एक वोट आप लोग कड़ाही छाप पर दीजिए और सत्ताधारी दल के विधायक को जीतकर भेजिए।

    बिहार में विकास की जो रफ्तार चल रही है, उसे बरकरार रखें ताकि बिहार में शांति का माहौल बरकरार रहे। इस मौके पर अतरी प्रमुख नवल किशोर सिंह, बथानी के पूर्व प्रमुख मनोज कुशवाहा, सारसु मुखिया प्रतिनिधि सुपेंद्र कुमार, सिमल सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।