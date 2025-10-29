Language
    Bihar Chunav: कुशवाहा ने ली नीतीश के नाम की गारंटी, बोले-कोई कन्‍फ्यूजन नहीं

    By Alok RanjanEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    टिकारी में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी गारंटी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विपक्ष पर निशाना साधा। कुशवाहा ने कहा कि वोट से जनतंत्र में ताकत मिलती है और एनडीए को समर्थन देने से बिहार में विकास होगा। विधायक अनिल कुमार ने क्षेत्र के विकास को अपना लक्ष्य बताया।

    उपेंद्र कुशवाहा ने कहा-नीतीश ही बनेंगे मुख्‍यमंत्री। जागरण

    संवाद सहयोगी, टिकारी (गया)। कोई कन्फयूजन नही है। इस बार भी विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी गारंटी है। स्थानीय उम्मीदवार को वोट करेंगे तो हम मजबूत होंगे। बुधवार को टिकारी
    प्रखंड के मउ स्थित जनता उच्च विद्यालय के खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी डा. अनिल कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा। उन्‍होंने अपने संबोधन में केंद्र व राज्‍य सरकार की उपलब्‍ध‍ियां गिनाईं। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। 

    उनलोगों को छाती पर मत बैठाइए 

    कुशवाहा ने कहा कि वोट से ही जनतंत्र में ताकत मिलती है। आप वोट करेंगे तो ताकत हमारी बढ़ेगी। जाति‍ का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमें गठबंधन में मिली छह सीटों के अलावा भी हमारे उम्मीदवार अन्य दो सीट पर दूसरे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सभी उम्‍मीदवारों को आपका समर्थन मिलेगा तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। सर्वांगीण विकास होगा। उन्‍होंने विपक्ष पर बिना नाम लिए निशाना साधा। कहा कि आप सबको पता है 2005 से पूर्व बिहार में कैसे कलेजा पर चढ़ा जाता था। इस बार कलेजा पर बैठाइयेगा तो मंजर उससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए सावधान रहें और एनडीए उम्मीदवार को वोट करें। 

    विधायक डा अनिल कुमार ने कहा कि जब भी मौका मिला है क्षेत्र का विकास किया हूं। टिकारी विधानसभा का सर्वांगीण विकास ही एकमात्र लक्ष्य है। इस बार भी आपका समर्थन मिला तो और बेहतर काम करेंगे। उन्‍होंने अपनी प्राथमिकताएं भी सामने रखीं। सभा को जदयू नेता कुंडल वर्मा, भाजपा नेता प्रमोद चंद्रवंशी, सतीश कुशवाहा, बंटी कुशवाहा, बुलबुल शर्मा, प्रो चंद्रशेखर सिंह, प्रो. वेंकटेश शर्मा, प्रभाष आनंद, नन्दलाल पटेल आदि ने संबोधित किया। संचालन जदयू के प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी कुशवाहा ने व अध्‍यक्षता भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष राघवेन्द्र कुमार ने की। 