संवाद सहयोगी, टिकारी (गया)। कोई कन्फयूजन नही है। इस बार भी विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी गारंटी है। स्थानीय उम्मीदवार को वोट करेंगे तो हम मजबूत होंगे। बुधवार को टिकारी

प्रखंड के मउ स्थित जनता उच्च विद्यालय के खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी डा. अनिल कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा। उन्‍होंने अपने संबोधन में केंद्र व राज्‍य सरकार की उपलब्‍ध‍ियां गिनाईं। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनलोगों को छाती पर मत बैठाइए कुशवाहा ने कहा कि वोट से ही जनतंत्र में ताकत मिलती है। आप वोट करेंगे तो ताकत हमारी बढ़ेगी। जाति‍ का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमें गठबंधन में मिली छह सीटों के अलावा भी हमारे उम्मीदवार अन्य दो सीट पर दूसरे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सभी उम्‍मीदवारों को आपका समर्थन मिलेगा तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। सर्वांगीण विकास होगा। उन्‍होंने विपक्ष पर बिना नाम लिए निशाना साधा। कहा कि आप सबको पता है 2005 से पूर्व बिहार में कैसे कलेजा पर चढ़ा जाता था। इस बार कलेजा पर बैठाइयेगा तो मंजर उससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए सावधान रहें और एनडीए उम्मीदवार को वोट करें।