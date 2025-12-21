Language
    NDA से नाता तोड़ेंगे जीतन राम मांझी! किस बात से नाराज हैं केंद्रीय मंत्री? BJP पर लगा दिया बेईमानी का आरोप

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:22 PM (IST)

    Bihar Politics: जीतन राम मांझी ने एनडीए से नाता तोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने बीजेपी पर बेईमानी का आरोप लगाया और एक नया जातीय समीकरण बनाने की बात कही ...और पढ़ें

    केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने द‍िखाए बगावती तेवर।

    जागरण संवाददाता, पटना। Jitan Ram Manjhi:  केंद्रीय मंत्री और HAM के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बगावती तेवर द‍िखाए हैं। उन्‍होंने कहा क‍ि यदि राज्‍यसभा की सीट नहीं मिली तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे। NDA से भी नाता तोड़ लेंगे। 

    मांझी रविवार को गया में हिंदुस्‍तान अवामी मोर्चा के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मगही में किए गए अपने संबोधन में उन्‍होंने BJP पर बेईमानी का आरोप भी लगा दिया। 

    मांझी ने अपने बेटे हम के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष व राज्‍य सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन को समझाते हुए कहा-मन छोटा मत करअ संतोष जी। बीजेपी से लड़ाई के लिए तैयार रहअ। 

    लोकसभा चुनाव के समय क‍िया था वादा 

    जीतन राम मांझी ने कहा कि आने वाले कुछ समय में राज्‍यसभा का चुनाव होनेवाला है।  उन्‍हें लोकसभा चुनाव के समय ही कहा गया था कि राज्‍यसभा की सीट देंगे। अब इस बार नहीं मिली तो वे गठबंधन तोड़ने और मंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं।  

    मांझी यहीं नहीं रुके। उन्‍होंने भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगाया। कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी ने बेईमानी की। हमें कम समझा गया। लेकिन यही उनकी गलती है। हमको कम आंके तो अलग रास्‍ते पर चलने को तैयार हैं।  

    सांसद-विधायक लेते हैं कमीशन 

    पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि हम को राष्‍ट्रीय पार्टी की मान्‍यता दिलाने के उद्देश्‍य से आगे बढ़‍िये। उन्‍होंने यह भी कहा कि हर सांसद-विधायक कमीशन लेता है। 

    हमको पांच करोड़ का सांसद निधि म‍िलता है। उसका 10 परसेंट म‍िलता है तो सारा पैसा हम पार्टी को दे दिए। इस साल भी पैसा देंगे। आपको 80 लाख कमीशन हो जाएगा।  

    मांझी ने कहा कि हमारा वोट कई जिलों में है। अगले चुनाव में 100 सीट लेकर रहेंगे, नहीं मिली तो इंकलाब जिंदाबाद के लिए तैयार रह‍िए। उन्‍होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि उनके पास पांच प्रत‍िशत वोट अपनी जात‍ि है।  उन्‍होंने भुइयां-मिया और भुइयां-भूमिहार का नारा भी दोहराया।   

     