NDA से नाता तोड़ेंगे जीतन राम मांझी! किस बात से नाराज हैं केंद्रीय मंत्री? BJP पर लगा दिया बेईमानी का आरोप

केंद्रीय मंत्री ने अपने बेटे को मंच से समझाया क‍ि राजनीत‍ि करनी है तो रिस्‍क लीजिए और मन को कड़ा कीजिए। जीतन राम मांझी के पिता तो हलवाह थे, लेकिन आपके पिता केंद्रीय मंत्री हैं। मन छोटा क्‍यों कर रहे हैं।

सांसद-विधायक लेते हैं कमीशन

पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि हम को राष्‍ट्रीय पार्टी की मान्‍यता दिलाने के उद्देश्‍य से आगे बढ़‍िये। उन्‍होंने यह भी कहा कि हर सांसद-विधायक कमीशन लेता है।

हमको पांच करोड़ का सांसद निधि म‍िलता है। उसका 10 परसेंट म‍िलता है तो सारा पैसा हम पार्टी को दे दिए। इस साल भी पैसा देंगे। आपको 80 लाख कमीशन हो जाएगा।

मांझी ने कहा कि हमारा वोट कई जिलों में है। अगले चुनाव में 100 सीट लेकर रहेंगे, नहीं मिली तो इंकलाब जिंदाबाद के लिए तैयार रह‍िए। उन्‍होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि उनके पास पांच प्रत‍िशत वोट अपनी जात‍ि है। उन्‍होंने भुइयां-मिया और भुइयां-भूमिहार का नारा भी दोहराया।