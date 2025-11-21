Language
    गयाजी में अनियंत्रित ट्रक ने आगे जा रही ट्रक में मारा जोरदार टक्कर, चालक खलासी घायल

    By Kaushlendra Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:56 AM (IST)

    गया के शेरघाटी में एनएच दो पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज गति के कारण ट्रक ने आगे जा रहे ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर कुछ समय के लिए जाम लग गया था।

    हादसा के बाद चालक को निकालते लोग

    संवाद सहयोगी,शेरघाटी (गया)। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव सीमा क्षेत्र में शुक्रवार के भोर में एन एच दो स्थित बुढ़िया नदी पुल के पूर्वी छोर पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरे ट्रक में जोरदार टक्कर मारा जिसमें चालक राहुल कुमार पांडेय पिता श्रवण द्विवेदी कन्नौज उत्तरप्रदेश एवं खलासी बीरेंद्र कुमार फर्रुखाबाद यूपी 76 गंभीर रूप से घायल हो गया है।

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक और खलासी दोनों दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच कर राहत और बचाव में जुट गई। पुलिस और स्थानीय के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया।

    संयोग रहा कि चालक और खलासी दोनों को कमर से नीचे चोट लगी। पहले खलासी को टूटे सीसे से बाहर निकाला गया। चालक का एक पैर बुरी तरह फंस गया था।

    लेकिन वह होश में था। क्रेन की सहायता से ट्रक का अगला हिस्सा उठाकर चालक को निकलने में सफलता मिली। दोनों का प्राथमिक इलाज अनुमंडल अस्पताल में किए जाने के बाद मगध मेडिकल अस्पताल गया रेफर कर दिया गया है।

    चिकित्सक दल ने बताया कि किसी को हेड इंजुरी या खतरनाक चोट नहीं है।

    चालक का एक पैर टूट गया है परन्तु दोनों खतरे से बाहर हैं। घटनास्थल पर पहुंचे एस आई रितेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मिली जानकारी के अनुसार ट्रक कोलकाता से दिल्ली जा रही थी। तेज गति के कारण आगे जा रही ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया।

    आगे वाले ट्रक में लोहा का रॉड लदा होने की संभावना है। वह ट्रक भागने में सफल हो गया।  टक्कर की आवाज सुन आस पास के लोग जमा हुए।

    एक लेन जाम हो गया। लगभग 1 घंटे तक एक लेन रहा जाम में रेंगती रही गाड़ियां। पुलिस घटनास्थल पर जाम हटाने में लग गई है। घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेज दिया गया है। 