तेज रफ्तार ट्रक ने छीन ली मां की गोद की ममता, 6 महीने की मासूम की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम बहिलगढा में गुरुवार को दोपहर बाद एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें छह माह की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे 19 के उत्तर लेन पर उस समय हुई, जब ग्राम बहिलगढा निवासी पंकज कुमार अपनी पत्नी रिभा देवी और छह महीने की बेटी को लेकर मोटरसाइकिल से बाराचट्टी बाजार की ओर जा रहे थे। जैसे ही दंपती भगहर के निकट पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल के पीछे वाले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रिभा देवी की गोद मे रही मासूम बच्ची हाथ से छूटकर सड़क पर जा गिरी, और पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया।

मौके पर ही बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सड़क पर जाम होने के कारण प्रत्यक्षदर्शियों ने ट्रक चालक और खलासी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे के बाद सड़क पर कोहराम मच गया।

मां रिभा देवी बेटी का क्षत-विक्षत शव देखकर दहाड़ मारकर रोने लगीं, वहीं पिता पंकज कुमार सदमे में सड़क किनारे पड़े रहे। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए, जिससे हाईवे पर करीब एक घंटे तक आवागमन बाधित रहा।