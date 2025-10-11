गया में दर्दनाक हादसा; ग्यारह हजार वोल्ट की तार की चपेट में आने से पुत्र की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल
गया में एक दुखद घटना में, 11 हजार वोल्ट के तार की चपेट में आने से एक बेटे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब वे दोनों खेत में काम कर रहे थे। घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना से पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है।
संवाद सूत्र, मानपुर(गया)। बुनियादगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 48 यूको बैंक के सामने ग्यारह हजार नंगे तार करेंट के चपेट में आने से घटनास्थल पर ही एक 22 वर्षीय युवक रोशन कुमार की मौत हुई। पिता जय प्रकाश कुमार गंभीर रूप से हुआ घायल। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार 11 बजे रात को मृतक के घर में एक सांप घुस गया था। जिसको बाहर फेंकने के लिए अपने छत के बाहर बालकोनी से फेक रहा था।
इसी दरम्यान मृतक का हाथ ग्यारह हजार वोल्ट की नंगे तार पर सट जाने से बिजली की धाराप्रवाह करेंट चपेट में ले लिया। 22 वर्षीय रोशन कुमार को बचाने के लिए पिता जय प्रकाश कुमार सहित पूरे परिवार बचाने की कोशिश किया तो, ग्यारह हजार की तार से पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि बड़ा हादसा होने से भी टला।
करेंट की पूरी घटना शुक्रवार 11 बजे रात को रोशन कुमार की मृत्यु हुई है। मृतक के स्वजनो ने बताया कि 22 वर्षीय रोशन कुमार को बचाने के लिए पूरा परिवार तार से छुड़ाने के लिए लगे हुए थे लेकिन संयुक्त रूप से तार टूटकर नीचे गिर गया जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। यदि तार टूटकर नहीं गिरता तो पूरा परिवार करेंट की तार के चपेट में आ जाते। मृतक स्टेशनरी कॉपी किताब के दुकान में काम करता था।
मृतक बुनियादगंज थाना क्षेत्र वार्ड संख्या 48 यूको बैंक के सामने का स्थानीय निवासी था इसके एक पुत्री है जो तीन माह की है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण रोशन कुमार की मृत्यु हुई है। क्योंकि ग्यारह हजार का नंगा करेंट की तार काफी दिनों से मकान के बगल से गुजर रहा है।
इसको लेकर शिकायत भी किया गया था। लेकिन बिजली विभाग की कर्मचारी अनदेखी किया जिसके कारण आज रोशन कुमार की मृत्यु हो गई। कहा पूरे मानपुर बाजार क्षेत्र में ग्यारह हजार करेंट का नंगा तार बिछा हुआ है। इस नंगे तार को कवर नही किया गया तो आगे बड़ा हादसा होने की आशंका है।
