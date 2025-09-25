Language
    गया में दर्दनाक हादसा; फल्गु नदी में रील बनाते समय 7 किशोर डूबे, स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने बचाई जान

    By subhash kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:27 PM (IST)

    गया जिले के खिजरसराय में फल्गु नदी के केनी घाट पर रील बनाते समय सात किशोर डूब गए। ये सभी बेलागंज के वाजिदपुर के रहने वाले थे। रील बनाते समय गहरे गड्ढे में फिसलने से हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    नहाने के दौरान रील बनाते समय डूबे सात किशोर

    संवाद सूत्र, खिजरसराय (गयाजी)। गयाजी जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत फल्गु नदी के केनी घाट पर गुरुवार को नहाने के दौरान मोबाइल से रील बनाते समय सात किशोर गहरे पानी में डूब गए। सभी बच्चे बेलागंज थाना क्षेत्र के वाजिदपुर स्थित छोटी मस्जिद मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो 12 की संख्या में बाजार जाने के बहाने घर से निकले थे।

    नदी में स्नान करते समय ये सभी रील बनाने में व्यस्त थे कि अचानक एक गहरे गड्ढे में फिसलकर सात बच्चे पानी में डूबने लगे। उनमें से पांच बच्चे किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, जबकि दो बच्चों को पास ही मौजूद स्थानीय रंजय माझी ने बहादुरी दिखाते हुए बचा लिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए।

    थानाध्यक्ष मुकेश कुमार, अंचलाधिकारी चंदन कुमार, एसडीपीओ सुरेन्द्र प्रसाद सिंह व एसडीएम केशव आनंद मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए श्रीपुर से गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोर अजय कुमार, साजन कुमार, अखिलेश कुमार, मोछू मल्लाह, आदित्य कुमार, गोलू कुमार एवं जितेंद्र मल्लाह की मदद से 10 मिनट के भीतर सभी डूबे बच्चों को बाहर निकाल लिया गया।

    सभी को खिजरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया रेफर कर दिया गया है। डूबने वाले बच्चों की उम्र 12 से 17 वर्ष के बीच बताई जा रही है। इनमें मो. तैसिक, मो. जासिफ, मो. साहिल, मो. जैन, मो. सूफियान, मो. साजिद व मो. अनस शामिल हैं। फिलहाल सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।