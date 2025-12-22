Bihar Road Accident: गया में ट्रैक्टर का कहर, दो महिलाओं की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। थाना क्षेत्र में बीते रविवार को तेज रफ्तार और लापरवाह ट्रैक्टर परिचालन ने एक ही दिन में दो महिला की जिंदगियां छीन लीं। अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों में ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो महिला की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जबकि एक व्यक्ति (पति) गंभीर रूप से घायल हो गया। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र में लोगों के बीच चिंता का विषय बन गया है। रविवार को गया पहाड़पुर भाया करियादपुर सलैया सड़क पर रविवार की रात सलैया कला उच्च विद्यालय के पास चुड़ा कुटाने गई महिला सड़क के किनारे खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी थी।

तभी तेज रफ्तार में जा रही ट्रैक्टर ने कुचल दिया। जिससे सलैया कला पंचायत की हसरा निवासी सहदेव चौधरी की पत्नी गौरी देवी 45 वर्ष की मौत हो गई। मौके पर चालक भागने में सफल रहा जबकि लोग खलासी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना रविवार की रात आठ बजे की है।

दूसरी घटना रविवार को ही उसी सड़क गया पहाड़पुर भाया करियादपुर सड़क मार्ग पर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय जगरनाथपुर के समीप सोमवार को अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतका की गुरीसर्वे निवासी सुरेंद्र प्रसाद की पत्नी राजेश्वरी देवी 70 वर्ष के रूप में की गई है। घटना के बाद घायल सुरेंद्र सिंह को तत्काल इलाज के लिए गया भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर तेज रफ्तार में था और चालक ने नियंत्रण खो दिया। जिससे सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर भागने के चक्कर में पलटी मार दिया। जो 20 फिट गढ्ढा में चला गया। एक दिन में एक सड़क पर ट्रैक्टर से लगातार दो मौतों से स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

लोगों का कहना है कि बिना नंबर और बिना अनुमति के ट्रैक्टर सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने मांग की है कि बेलगाम ट्रैक्टरों पर सख्त कार्रवाई हो। ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं पर रोक लग सके। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।