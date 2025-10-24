गया हादसा: खड़ी ट्रक से टकराई पर्यटक बस, चालक की मौत, महाराष्ट्र के छह यात्री घायल

संवाद सहयोगी शेरघाटी (गया)। महाराष्ट्र से बोधगया जा रही दो मंजिला पर्यटक बस शुक्रवार के भोर में की गया जिले के शेरघाटी थाना अंतर्गत गोपालपुर बुढ़िया नदी जीटी रोड ओवरब्रिज के पास कुहासा के कारण खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी जिसमें चालक की मौत घटना स्थल पर हो गई एवं आधा दर्जन पर्यटक घायल हैं। सभी घायल महाराष्ट के नांदेड़ जिला के अलग अलग गांव के बताए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये सभी बस संख्या एमपी 41 जेड ई 9959 टू वन स्लीपर बस में सवार थे। बस के खलासी ऋषि केश वांगरे ने बताया कि आधा दर्जन पर्यटक घायल है। चालक अक्षय अरुण उजवने दब गया है। जिससे उसकी मौत हो गई। शेरघाटी थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार, मोहन कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच कर सहायता पहुंचाते हुए घायलों को अनुमंडल अस्पताल शेरघाटी में प्राथमिक इलाज के लिए भेजा।

गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद मगध मेडिकल अस्पताल गया रेफर कर दिया गया है। इधर गाड़ी में सवार यात्री गणेश नारायण पवार ने बताया कि नांदेड़ जिले अलग अलग तालुका (गांव) उमरी, माहूरगंज आदि से तीन बसें एक साथ 19 अक्टूबर को खुली थी। दुर्घटना ग्रस्त बस की संख्या एक है।

जिसमें चालक दल सहित 50 लोग सवार थे। पंडित दिवांगरे बावरे, माधव राव बावरे आदि पर्यटकों ने बताया कि बनारस, सारनाथ घूमने के बाद तीनों बसें एक साथ निकलकर बोधगया जा रहे थे। दुर्घटना के बाद सभी बसें रुकी रही। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन काफी सहयोग की।

तत्काल पहुंचकर घायलों का इलाज कराया और यात्रियों को सहायता पहुंचाई। प्रशासन के सहयोग से कई लोगों की जान बची। उसके बाद अन्य पर्यटकों को दूसरी बस से बोधगया भेजा गया। खलासी ऋषिकेश वांगरे ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि कुहासा के कारण बस एक खड़ी ट्रक में जोरदार ढंग से टकरा गई।

संयोग रहा कि बस चालक की तरफ टक्कर के बाद बस असंतुलित होकर सड़क के बाईं ओर घसीटते हुए एक गुमटी से टकराकर रुक गई। अन्यथा पलटकर 20 फीट गड्ढे में चली जाती तो हादसा भयानक हो जाता। बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। बस में दबे चालक को काफी मशक्कत के बाद बस का अगला हिस्सा कटर से काट कर निकाला गया। उसकी पहचान अक्षय अरुण उजवने के रूप में की गई है।