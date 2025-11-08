तेजस्वी यादव की चुनावी हुंकार, कहा—20 साल एनडीए को दिए, अब 20 महीना हमें दीजिए; जनता से बदलाव का जनादेश मांगा

संवाद सूत्र, गोविंदपुर/फतेहपुर(नवादा/गया)। आरजेडी नेता और महागठबंधन के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव अभियान के दौरान शनिवार को नवादा के गोविंदपुर और गया के फतेहपुर में दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। दोनों ही सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी और तेजस्वी यादव ने अपने छोटे लेकिन असरदार भाषणों से जनता से “बदलाव का जनादेश” मांगा। गोविंदपुर के तैलिक वैश्य इंटर विद्यालय परिसर में आयोजित सभा में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी पूर्णिमा यादव के समर्थन में प्रचार करते हुए कहा कि “आप लोगों ने 20 साल एनडीए को दिए, अब सिर्फ 20 महीना हमें दीजिए।

फर्क खुद दिखेगा।” उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य में नई नीतियों के साथ न्याय, रोजगार और सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने मंच से कई वादे किए—महिलाओं के खाते में ₹30,000 की सहायता, “माई बहन योजना” के तहत ₹2,500 मासिक सहयोग, किसानों के लिए मुफ्त बिजली, और जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें एक नौकरी देने की घोषणा की।

तेजस्वी ने कहा, “हमारी सरकार बनी तो 14 जनवरी को हर घर में चूड़ा-दही और तिलकुट की मिठास के साथ खुशहाली भी पहुंचेगी।” वहीं, गया के फतेहपुर में आयोजित विशाल सभा में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “बिहार में बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। अब बिहार को नई दिशा चाहिए। ” उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जात-पात और धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि विकास और रोजगार के मुद्दों पर वोट करें।