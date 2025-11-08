'अभी बच्चा है ऊ, चुनाव के बाद झुनझुना पकड़ाएंगे'; तेज प्रताप के बयान पर बोले तेजस्वी - उम्र कच्चा है पर जुबान का पक्का

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के मद्देनजर लालू परिवार के दो सपूत तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच बयानबाजी और राजनीतिक तकरार सुर्खियों में है। महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे अभी बच्चे हैं।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने कहा, “...तो करने दीजिए, अभी बच्चा है ऊ, चुनाव के बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे।” यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि तेज प्रताप यादव अपने अंदाज में छोटे भाई की राजनीति और राजनीतिक अनुभव पर सवाल उठा रहे हैं।

इस बयान के कुछ दिनों बाद, शनिवार को गया जिले के फतेहपुर प्रखंड स्थित रामसहाय उच्च विद्यालय मैदान में महागठबंधन की चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में जवाब दिया।

सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और ग्रामीण मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा, “उम्र में कच्चा हूं पर जुबान का पक्का हूं।” उन्होंने कहा कि बिहार में अब बदलाव की लहर है और जनता को जात-पात और धर्म से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर मतदान करना चाहिए।

तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार ने 20 साल में बिहार में कोई ठोस विकास नहीं किया, और अब जनता केवल 20 महीने का मौका उन्हें दे। अगर वे बदलाव नहीं ला सके तो वे राजनीति छोड़ देंगे।

बिहार में दिल्ली के रिमोट से चलती है सरकार

तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चलाई जा रही है। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला।

महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार, किसानों को सम्मान और गरीबों को न्याय देने का वादा किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उनकी प्राथमिकता होगी।

तेजस्वी ने मंच पर जनता से अपील की कि वे विकास के मुद्दे पर मतदान करें और बिहार को अब उसका बेटा चलाएगा।

बिहार की राजनीति में नई हलचल

इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि लालू परिवार के दोनों बेटों की राजनीतिक राहें इस चुनाव में टकरा रही हैं।

तेज प्रताप अपने अंदाज में छोटे भाई पर तंज कस रहे हैं, तो तेजस्वी बड़े आत्मविश्वास और बदलाव के वादे के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं।

दोनों की यह जुबानी जंग बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रही है और मतदाताओं की नजरें इस विवादित बयानबाजी पर टिकी हुई हैं।