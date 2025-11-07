तेज प्रताप यादव ने इशारों-इशारों में किसे कहा ‘अनपढ़ गंवार’, फर्जी पार्टी को लेकर लोगों को दी ये सलाह

संवाद सूत्र, खिजरसराय (गया)। अतरी विधानसभा के 10+2 यशवंत उच्च विद्यालय खिजरसराय परिसर में शुक्रवार को जनशक्ति जनता दल का चुनावी सभा आयोजित किया गया । इस सभा के मुख्य अतिथि जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग बहुरूपिया और बहकावे के चक्कर में मत पड़ना बहुत सारे फर्जी पार्टी वाले अनपढ़ गंवार लोग घूम रहे है ।

तेज प्रताप यादन ने कहा,'' अविनाश कुमार सोनू क्रमांक नंबर तीन ब्लैक बोर्ड छाप जिनका कोई बोलतई रे ई डायलॉग बहुत फेमस हो गया है। हम जो आपके क्षेत्र में प्रत्याशी जो भेजे हैं वह पढ़ा लिखा युवा है और धरातल से जुड़ा हुआ है जो हमेशा आपके दुःख -सुख में साथ रहने वाला है आप लोग इसे जिताकर भेजने का काम करें अगर आपके क्षेत्र के विकास और सुख दुःख में साथ नहीं रहेगा तो हम करवाई कर देंगे।''