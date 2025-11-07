तेज प्रताप यादव ने इशारों-इशारों में किसे कहा ‘अनपढ़ गंवार’, फर्जी पार्टी को लेकर लोगों को दी ये सलाह
गया के खिजरसराय में जनशक्ति जनता दल की चुनावी सभा में तेज प्रताप यादव ने मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने फर्जी पार्टियों से सावधान रहने और अविनाश कुमार सोनू को जिताने की अपील की। तेज प्रताप ने कहा कि सोनू शिक्षित और युवा हैं, जो हमेशा लोगों के सुख-दुख में साथ रहेंगे। उन्होंने ब्लैकबोर्ड छाप पर मुहर लगाने का आग्रह किया।
संवाद सूत्र, खिजरसराय (गया)। अतरी विधानसभा के 10+2 यशवंत उच्च विद्यालय खिजरसराय परिसर में शुक्रवार को जनशक्ति जनता दल का चुनावी सभा आयोजित किया गया । इस सभा के मुख्य अतिथि जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग बहुरूपिया और बहकावे के चक्कर में मत पड़ना बहुत सारे फर्जी पार्टी वाले अनपढ़ गंवार लोग घूम रहे है ।
तेज प्रताप यादन ने कहा,'' अविनाश कुमार सोनू क्रमांक नंबर तीन ब्लैक बोर्ड छाप जिनका कोई बोलतई रे ई डायलॉग बहुत फेमस हो गया है। हम जो आपके क्षेत्र में प्रत्याशी जो भेजे हैं वह पढ़ा लिखा युवा है और धरातल से जुड़ा हुआ है जो हमेशा आपके दुःख -सुख में साथ रहने वाला है आप लोग इसे जिताकर भेजने का काम करें अगर आपके क्षेत्र के विकास और सुख दुःख में साथ नहीं रहेगा तो हम करवाई कर देंगे।''
ब्लैकबोर्ड शिक्षा का प्रतीक हुआ आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़े है न इसलिए आप लोग ब्लैक बोर्ड छाप पर मुहर लगाकर अविनाश कुमार सोनू को जिताने का काम करें ।सभा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष युवा वर्ग के लोग उपस्थित रहे ।
