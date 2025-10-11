वर्तमान सरकार जेपी-लोहिया और लालू के विचारों का कर रही अपमान... तेजप्रताप यादव का NDA पर आरोप

संवाद सूत्र, वजीरगंज। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरमा में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती सम्पूर्ण राजनीतिक बदलाव की आकांक्षा रखती है।

उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे बदलाव के पक्ष में मतदान करें। तेजप्रताप ने कहा कि कई बहुरूपिया चुनावी वादे करके चले जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी कम वादा करने के बावजूद उसे पूरा करने का संकल्प लेती है।

उन्होंने तरमा को प्रखंड बनाने और स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने का वादा किया। उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि वह जयप्रकाश नारायण, लोहिया और लालू जैसे महान नेताओं के विचारों का अपमान कर रही है। आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई किए हैं। इससे सबको ज्ञान प्राप्त होता है। मोदी जी भी ब्लैकबोर्ड पर ही पढ़े हैं और देश के जितने भी नेता हैं सभी लोग ब्लैक बोर्ड के रास्ते ही आगे बढ़े हैं। इसके बिना सब अधूरा है।

वह अपने पार्टी के चुनाव चिह्न है का जिक्र कर रहे थे। हम स्वास्थ्य मंत्री बने तो हमने पूरे बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने का काम किया और कई मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पारित किया जो अभी चालू हो रहा है।