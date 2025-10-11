वर्तमान सरकार जेपी-लोहिया और लालू के विचारों का कर रही अपमान... तेजप्रताप यादव का NDA पर आरोप
वज़ीरगंज में तेजप्रताप यादव ने बिहार में राजनीतिक बदलाव की बात कही। उन्होंने कम वादे करने और उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया। तेजप्रताप ने वर्तमान सरकार पर महान नेताओं के विचारों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार का वादा किया। अतरी में उन्होंने नेताओं को जनता के बीच रहने की बात कही और बेरोजगारी दूर करने का वादा किया।
संवाद सूत्र, वजीरगंज। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरमा में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती सम्पूर्ण राजनीतिक बदलाव की आकांक्षा रखती है।
उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे बदलाव के पक्ष में मतदान करें। तेजप्रताप ने कहा कि कई बहुरूपिया चुनावी वादे करके चले जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी कम वादा करने के बावजूद उसे पूरा करने का संकल्प लेती है।
उन्होंने तरमा को प्रखंड बनाने और स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने का वादा किया। उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि वह जयप्रकाश नारायण, लोहिया और लालू जैसे महान नेताओं के विचारों का अपमान कर रही है।
आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई किए हैं। इससे सबको ज्ञान प्राप्त होता है। मोदी जी भी ब्लैकबोर्ड पर ही पढ़े हैं और देश के जितने भी नेता हैं सभी लोग ब्लैक बोर्ड के रास्ते ही आगे बढ़े हैं। इसके बिना सब अधूरा है।
वह अपने पार्टी के चुनाव चिह्न है का जिक्र कर रहे थे। हम स्वास्थ्य मंत्री बने तो हमने पूरे बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने का काम किया और कई मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पारित किया जो अभी चालू हो रहा है।
उन्होंने सभी से बदलाव के लिए मतदान करने की अपील की। सभा में महिला सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राय और क्षेत्रीय उम्मीदवार प्रेम कुमार ने भी अपने विचार रखे।
इधर, अतरी विधानसभा क्षेत्र के अतरी पावर ग्रिड के सामने आयोजित सभा में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि नेताओं को जनता के बीच रहना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि नेता ग्रामीणों से दूरी बना रहे हैं और उनके साथ संवाद नहीं कर रहे हैं। तेजप्रताप ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए जनशक्ति जनता दल के गठन का उद्देश्य बताया।
उन्होंने कहा कि बिहार में नई फैक्ट्रियां और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था ठप हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार शराबबंदी के दावे कर रही है, जबकि शराब घर-घर पहुंच रही है।
तेजप्रताप ने भाजपा और आरएसएस पर संविधान को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने लोहिया, जय प्रकाश और गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए लोगों से एकजुट होने की अपील की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।