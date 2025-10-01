जीभ कटी, सीने पर पत्थर से वार, गया में जानवर को चराने गए बच्चे की हत्या, सड़क जाम कर प्रदर्शन

गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र में फल्गु नदी के किनारे एक 17 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंगलवार शाम को किशोर जानवर चराने गया था और घर नहीं लौटा। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिला। बुधवार सुबह उसका शव मिला जिसका जीभ कटा हुआ था और सीने पर पत्थर से वार किया गया था।

संवाद सूत्र, मानपुर। गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुकियासीन फल्गु नदी के किनारे 17 वर्षीय एक किशोर का शव मिला। आसपास इलाके मे हड़कंप मंच गया। शव देखने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोग जूटे। जानकारी के मुताबिक बीते दिन मंगलवार शाम को किशोर जानवर को चराने के लिए कुकियासीन घाट पर गया हुआ था। काफी देर बीत जाने के बाद घर नही लौटा था। जिसके बाद स्वजनों मे अफरा तफरी का मौहाल हो गया था।

सुबह में पड़ा मिला शव तब जाकर परिवार वालों ने बीते दिन मंगलवार को देर शाम कुकियासीन घाट गया, लेकिन वहां पर सिर्फ जानवर था। किशोर का कोई अता पता नही लग रहा था। फिर पुनः बुधवार सुबह गांव के लोगों से जानकारी प्राप्त हुआ की एक शव पड़ा हुआ है। जिसके बाद स्वजन घर से दौड़ पड़े।

शव को देखते हीं परिवार वालों मे गम का मौहाल तब्दील मे बदल गया। मृतक का जीभ कटा हुआ था, छाती(सीने) पर पत्थर से वार किया हुआ था। शव को लेकर स्थानीय ग्रामीण एवं परिवार वालों ने बुनियादगंज थाना क्षेत्र मानपुर - खिजरसराय रोड को शव रखकर लगभग 2 घंटे जाम कर दिया।

आश्वासन के बाद जाम खत्म जिसके बाद एसडीपीओ सुनील कुमार पाण्डेय, सीओ सुबोध कुमार एवं बुनियादगंज थाना की पुलिस पहुंची और ग्रामीणों एवं परिवार वालों को आश्वासन दिया कि अपराधी को जल्द ही गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद सरकारी प्रक्रिया कर शव को बुनियादगंज पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर मगध मेडिकल सह अस्पताल भेज दिया गया है।