शेरघाटी में बागी उम्मीदवारों से प्रमुख दलों को चुनौती, जदयू की चुप्पी ने बढ़ाई बेचैनी

संवाद सूत्र,डोभी। शेरघाटी विधानसभा में दो प्रमुख दल के उम्मीदवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो इसके बागी उम्मीदवार दे रहे है। बागी उम्मीदवारों ने पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय नामांकन कर रखा है।

इन लोगों के बीच इन बागी उम्मीदवारों की भी मतदाताओं में अपने पार्टी के वफादार होने का टैग लगा हुआ है। जिसके कारण मतदाता भी कुछ देर के लिए भ्रमित दिख रहे है। जदयू के नेताओं ने अपना पत्ता नहीं खोला नामांकन के बाद क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए जा रहे प्रत्याशियों के सामने बागी उम्मीदवारों की चर्चा भी मतदाता कर रहे है। जिससे इन दोनों प्रमुख दलों के नेताओं को जूझना पड़ रहा है।