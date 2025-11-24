Language
    शेरघाटी को नया साल का तोहफा, नए साल पर नगरवासियों को मिलेगा सम्राट अशोक भवन

    By Kaushlendra Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    शेरघाटी नगर पंचायत नए साल पर शहरवासियों को सम्राट अशोक भवन का तोहफा देने जा रही है। इस भवन के निर्माण से स्थानीय लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में आसानी होगी। भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

     नए साल पर नगरवासियों को मिलेगा सम्राट अशोक भवन। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, शेरघाटी। नगरवासियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवन का निर्माण अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 1 करोड़ 48 लाख की लागत से बन रहा यह भवन नए वर्ष 2026 में आम जनता को समर्पित किया जाएगा।

    वर्षों से सार्वजनिक भवन की कमी महसूस कर रहे लोगों के लिए यह एक बड़ी सौगात साबित होगा। नगर परिषद की मुख्य पार्षद गीता देवी और उप मुख्य पार्षद तारकेश्वर चौधरी ने रविवार को बताया कि पुराने नगर पंचायत कार्यालय के पीछे लगभग 4,500 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी है।

    शेरघाटी को 1983 में अनुमंडल का दर्जा मिलने के बाद से ऐसे भवन की मांग उठती रही है, जो अब जाकर पूरी होती दिखाई दे रही है। पूर्व विधायक डॉ. विनोद प्रसाद यादव ने बताया कि उनके 2015-20 के कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2017-18 में टाउन हाल के लिए 50 लाख तथा सम्राट अशोक भवन के लिए 1 करोड़ 35 लाख 26 हजार की राशि नगर विकास एवं आवास विभाग से स्वीकृत हुई थी।

    हालांकि निविदा प्रक्रिया में मामला अटक गया था। पूर्व मुख्य पार्षद प्रतिनिधि विनय प्रसाद ने बताया कि अब सभी अड़चनें दूर हो चुकी हैं और निर्माण तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

    जेई रविरंजन कुमार के अनुसार, कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार समेत तकनीकी दल और नगर परिषद सदस्यों की उपस्थिति में कार्य शुरू किया गया था। बारिश के दौरान निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होने से काम धीमा था, लेकिन अब रफ्तार बढ़ गई है।

    भवन दो मंजिला होगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। इसके बाद पुराने जर्जर कार्यालय भवन को तोड़कर नया निर्माण किया जाएगा। भवन के तीन ओर से रास्ते का प्रावधान होगा और पूर्ण निर्माण के बाद आसपास का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।

    सम्राट अशोक भवन एक बहुउद्देशीय केंद्र होगा, जहां प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। शेरघाटी के विकास में यह भवन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनने जा रहा है।