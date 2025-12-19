Language
    जीटी रोड पर बस का इंतजार कर रहे ग्रामीण की अज्ञात वाहन से कुचलकर मौत, मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम

    By kamalnayanEdited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:06 AM (IST)

    गया जिले के शेरघाटी में जीटी रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बस का इंतजार कर रहे देवकुमार यादव को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामी ...और पढ़ें

    शेरघाटी के जीटी रोड पर घटना के विरोध में जाम करते लोग

    संवाद सहयोगी, शेरघाटी (गया)।गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत पथलकट्टी गांव के समीप जीटी रोड किनारे शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक की पहचान पथलकट्टी गांव निवासी देवकुमार यादव (55 वर्ष) के रूप में हुई है। वह सुबह बस पकड़ने के लिए जीटी रोड के किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। देवकुमार यादव की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने जीटी रोड को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सड़क जाम के कारण कुछ ही देर में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

    प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजे और दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

    सूचना मिलते ही शेरघाटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आक्रोशित ग्रामीणों और मृतक के स्वजनों से बातचीत की।

    अधिकारियों ने सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि का भरोसा दिलाया।

    एएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में सरकार की ओर से चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान है।

    इसके अलावा मृतक के आश्रितों को अंचल कार्यालय के माध्यम से तत्काल सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासनिक आश्वासन के बाद ग्रामीणों का आक्रोश कुछ शांत हुआ और जाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

    मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि देवकुमार यादव परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उल्लेखनीय है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर गोपालपुर स्थित निर्माणाधीन पुल पर पिछले तीन वर्षों से सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे।

    शुक्रवार की सुबह वह काम पर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन सड़क हादसे का शिकार हो गए।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना के बाद से इलाके में शोक और भय का माहौल बना हुआ है।