सेना के जवान ने पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को दिलाया गोल्ड, पांच महीने में दूसरा स्वर्ण

संवाद सूत्र, फतेहपुर। कीचड़ में कमल खिलता है। इस कहावत को एक छोटे से गांव के किसान का बेटा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर साबित कर दिखाया है। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड का नाम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है।

सुदूर ग्रामीण इलाके पुरनी बथान के युवा पावरलिफ्टर अजय यादव ने रूस में आयोजित पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम बुलंद किया है। उन्होंने बीते सात दिसंबर को ईरान के खिलाड़ी को पराजित कर पदक जीता।

265 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम 83 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में अजय ने 265 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह उनके करियर का एक और चमकदार अध्याय बन गया है। अजय यादव भारतीय सेना के जवान हैं।

गांव में जश्न का माहौल अजय को भारत लौटने पर फतेहपुर वासी भव्य स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। अजय अभी रूस में हैं। उपलब्धि की खबर मिलते ही पुरनी बथान समेत पूरे प्रखंड में खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों ने बताया कि किसान का बेटा और छोटे से गांव के युवा ने दुनिया को अपनी ताकत, अनुशासन और हौसले का लोहा मनवा दिया है।