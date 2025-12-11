Language
    सेना के जवान ने पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को दिलाया गोल्ड, पांच महीने में दूसरा स्वर्ण

    By Himanshu Gautam Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:22 AM (IST)

    फतेहपुर के अजय यादव ने रूस में पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने ईरान के खिलाड़ी को हराकर 83 किलोग्राम भार वर्ग में 265 ...और पढ़ें

    युवा पावरलिफ्टर अजय यादव 

    संवाद सूत्र, फतेहपुर। कीचड़ में कमल खिलता है। इस कहावत को एक छोटे से गांव के किसान का बेटा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर साबित कर दिखाया है। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड का नाम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। 

    सुदूर ग्रामीण इलाके पुरनी बथान के युवा पावरलिफ्टर अजय यादव ने रूस में आयोजित पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम बुलंद किया है। उन्होंने बीते सात दिसंबर को ईरान के खिलाड़ी को पराजित कर पदक जीता। 

    265 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम

    83 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में अजय ने 265 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह उनके करियर का एक और चमकदार अध्याय बन गया है। अजय यादव भारतीय सेना के जवान हैं।

    गांव में जश्न का माहौल 

    अजय को भारत लौटने पर फतेहपुर वासी भव्य स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। अजय अभी रूस में हैं। उपलब्धि की खबर मिलते ही पुरनी बथान समेत पूरे प्रखंड में खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों ने बताया कि किसान का बेटा और छोटे से गांव के युवा ने दुनिया को अपनी ताकत, अनुशासन और हौसले का लोहा मनवा दिया है।

    पांच माह में दूसरी बार देश को दिलाया स्वर्ण  

    अजय यादव के लिए यह वर्ष 2025 विशेष उपलब्धियों वाला रहा है। इससे पहले 22 जुलाई को उन्होंने वियतनाम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। लगातार दो इंटरनेशनल गोल्ड जीतकर अजय देश के उभरते हुए पावरलिफ्टरों की श्रेणी में शुमार हो गए हैं।