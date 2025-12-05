गयाजी में 1.18 लाख छात्रों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए किया आवेदन, 10 दिसंबर अंतिम तिथि

जागरण संवाददाता, गयाजी। जिले के हजारों छात्र-छात्रा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति इस वर्ष भी शिक्षा का मजबूत आधार बनने जा रही है। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा जारी रखने में आर्थिक बाधाओं का सामना कर रहे विद्यार्थियों के लिए सरकार की यह योजना किसी संबल से कम नहीं है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के योग्य विद्यार्थियों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निश्चिंत होकर प्रवेश ले सकें। राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से इसका पूरा आवेदन आनलाइन किया जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि जिले में अब तक 1,18,710 छात्र-छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन जमा किया जा चुका है, जो इस योजना की उपयोगिता और लोकप्रियता को दर्शाता है।

आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति का लाभ लेने के इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन भरें, ताकि छूट के कारण उन्हें लाभ से वंचित न होना पड़े। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और विलंबित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

गरीब और वंचित तबके के बच्चों में आगे बढ़ने में मदद उन्होंने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के छात्र-छात्रा को आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं तथा जिन विद्यार्थियों के पास तकनीकी सुविधा नहीं है, उन्हें विद्यालय स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाए। सरकार की इस पहल से जिले में शिक्षा का स्तर तेजी से सुधर रहा है। पिछले वर्षों में भी हजारों छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।