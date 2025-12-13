Gaya News: रात के अंधेरे में बदमाशों का आतंक, तालाब निर्माण के लिए मंगाई गई मशीन में लगाई आग

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गोबरदाहा टोला रामस्वरूप नगर के समीप रामसागर आहर में बांध निर्माण के लिए आई पोक्लेन मशीन में शुक्रवार की रात अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। आग लगने से पोकलेन मशीन बुरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। जिससे निर्माण कार्य पर भी असर पड़ा है।

जानकारी के अनुसार लघु सिंचाई विभाग द्वारा रामसागर आहर में करीब 400 मीटर बांध निर्माण एवं बगल के किसुन तालाब के नवनिर्माण कार्य के लिए गुरुवार को पोकलेन मशीन आई थी। शुक्रवार को मशीन से करीब आठ घंटे तक खुदाई का कार्य भी किया गया।

रात में मशीन ऑपरेटर विशाल राज पास के गांव रामस्वरूप नगर के एक घर में सो रहा था। रात करीब 10 बजे अचानक आग की लपटें देखकर उनकी नींद खुली। बाहर निकलने पर देखा कि पोकलेन मशीन धू-धू कर जल रही है। तत्काल ऑपरेटर के शोर मचाने पर रामस्वरूप नगर के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

ग्रामीण रामस्वरूप मांझी ने बताया कि लोगों ने पानी और बालू डालकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक मशीन को भारी नुकसान हो चुका था। आग किसने और कैसे लगाई? इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

बताया गया कि योजना का संवेदक मुकेश कुमार पटना का निवासी है, जबकि मुंशी पवन कुमार घटना की रात किसी काम से बाहर गए हुए थे। घटना की सूचना आपरेटर द्वारा संवेदक और स्थानीय पुलिस को दी गई। घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर निर्माण कार्य में लगी मशीन को आग के हवाले क्यों किया गया?