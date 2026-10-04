Pitru paksha 2026 का अंतिम पड़ाव: अगले 5 दिन इन वेदियों में होंगे पिंडदान, फल्गु नदी में दूध से तर्पण 

जागरण संवाददाता, गयाजी। प्राचीन धार्मिक नगरी गयाजी मोक्षभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहां पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यही कारण है कि वर्षभर देश-विदेश से श्रद्धालु अपने पितरों के मोक्ष की कामना लेकर गयाजी पहुंचते हैं। पितृपक्ष में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इस दौरान हजारों की संख्या में पिंडदानी गयाजी प्रत्येक दिन पहुंचकर विभिन्न पिंडवेदियों पर अपने पितरों का श्राद्धकर्म करते हैं।