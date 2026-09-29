मोक्ष की कामना, पितरों का स्मरण और पुत्रों की श्रद्धा; गयाजी में पिंडदान के लिए पहुंचे 8 लाख से अधिक श्रद्धालु

कमल नयन, गया जी। मोक्षधाम गया जी में पितृपक्ष मेला धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस मेले के चौथे दिन मंगलवार को देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं की भीड़ पिंडवेदियों पर बढ़ गई।

श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के साथ विभिन्न वेदियों पर तर्पण, पिंडदान और कर्मकांड कर रहे हैं। बोधगया स्थित मतंग बापी, धर्मारण्य और सरस्वती वेदी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। खुले मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने पिंडदान और तर्पण किया। इन प्रमुख पिंडवेदियों के अलावा देवघाट पर तर्पण और विष्णुपद मंदिर में पिंडदान के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। देशभर से पहुंच रहे श्रद्धालु पितृपक्ष के दौरान गया जी में देश के अलग-अलग प्रांतों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पितरों के निमित्त कर्मकांड पूरा करने के बाद कई श्रद्धालुओं ने गया जी में उपलब्ध सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना की। श्रद्धालु यहां से बिहार की सकारात्मक और सुंदर छवि की यादें भी अपने साथ ले जा रहे हैं।

आठ लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा पितृपक्ष मेले में लगातार बढ़ रही भीड़ के बीच जिला प्रशासन की ओर से जारी बुलेटिन में अब तक आठ लाख से अधिक श्रद्धालुओं के गया जी पहुंचने का दावा किया गया है।