Pitru Paksha Gaya Ji: सातीकुंड में बालू से क्यों होता है पिंडदान? 9वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

जागरण संवाददाता, गयाजी। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। एक पखवारे तक चलने वाले पितृपक्ष में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पिंडदानी अपने पितरों के मोक्ष की कामना लेकर गयाजी पहुंचते हैं।

अब पितृपक्ष अंतिम चरण में पहुंच गया है। पितृपक्ष के नौवें दिन रविवार को सीताकुंड और रामगया पिंडवेदी पर बड़ी संख्या में पिंडदानियों ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए कर्मकांड किया।

सीताकुंड में फल्गु नदी की पवित्र रेत से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए गए। गयापाल पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान की विधि संपन्न कराई।

मंत्रों की गूंज से पूरा सीताकुंड वेदी क्षेत्र आध्यात्मिक वातावरण में डूबा रहा। कर्मकांड की शुरुआत पिंडदानियों ने फल्गु नदी के पवित्र जल से तर्पण कर की।

इसके बाद विधि-विधान से बालू के पिंड तैयार किए गए और नामित पितरों को अर्पित किया गया। पिंडदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पिंड को फल्गु नदी में प्रवाहित किया गया। इस दौरान पिंडदानी अपने पितरों के मोक्ष और परिवार की सुख-शांति की कामना करते नजर आए।