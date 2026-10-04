पूर्वजों के मोक्ष की कामना... गया जी पहुंचे जर्मन-रशियन समेत कई विदेशी श्रद्धालु, फल्गु नदी तट पर किया पिंडदान  

संजय कुमार, गयाजी। यहां शांति है... सुकून है... पारिवारिक रिश्तों में मजबूती, सामाजिक जीवन में अपनापन और सहयोग की भावना है। सनातन संस्कृति के इसी अद्भुत संस्कार से विदेशी मेहमान भी अभिभूत हैं।

अपने पूर्वजों के तर्पण और मोक्ष की कामना लेकर गयाजी पहुंचे इन विदेशी पिंडदानियों ने फल्गु तट पर पूरे विधि-विधान से पिंडदान का संकल्प लिया है।

सनातन परंपरा की गहरी जड़ों और उसके वैश्विक प्रभाव की झलक इन दिनों गयाजी में दिखाई दे रही है। पितृपक्ष में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु पूर्वजों के निमित्त पिंडदान और तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं।

इसी आस्था से जुड़कर विदेशों से भी पिंडदानी गयाजी आ रहे हैं। पिछले आठ-नौ वर्षों में विदेशी पिंडदानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

इस वर्ष जर्मनी, रूस, यूक्रेन, इटली समेत विभिन्न देशों से 22 विदेशी पिंडदानी यहां पहुंचे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है।

फल्गु से अक्षयवट तक आस्था का सफर

शुक्रवार को विदेशी पिंडदानियों ने विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी तट पर पिंडदान किया। शनिवार को प्रेतशिला, रामशिला, कागबलि और सीताकुंड वेदियों पर कर्मकांड किया।

रविवार को अक्षयवट वेदी पर पिंडदान के साथ उनका गयाजी का धार्मिक अनुष्ठान पूरा होगा। इसके बाद सभी वाराणसी लौट जाएंगे।

प्रेतशिला वेदी से जुड़ी मान्यता है कि अकाल मृत्यु होने पर यहां कर्मकांड करने से मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है।

वहीं, सीताकुंड के बारे में मान्यता है कि माता सीता ने यहां अपने श्वसुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इन मान्यताओं और परंपराओं को विदेशी पिंडदानी करीब से समझ रहे हैं और पूरे श्रद्धाभाव से कर्मकांड में शामिल हो रहे हैं।