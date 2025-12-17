यहां बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को तेजी से और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें।

जागरण संवाददाता, गयाजी। CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गयाजी स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) में आयोजित मंथन -2025 दो दिवसीय कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलित कर बुधवार को उद्घाटन किया।

पूरी संवेदनशीलता, लगन एवं ईमानदारी के साथ जन कल्याण के लिए काम करें। आप सभी से लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं। बिहार को देश के सर्वाधिक पांच विकसित राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं पर तेजी से काम कर उसे पूर्ण करें।

आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। जानकारी हो कि यह कार्यशाला 18 दिसंबर तक आयोजित है। समापन कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे।

उदघाटन के बाद मुख्यमंत्री ने मंथन 2025 में शामिल होनेवाले बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों के साथ सामूहिक तस्वीर खिंचवाई।

मुख्यमंत्री ने बिपार्ड परिसर में अवस्थित संवाद वाटिका, योगा परिसर, बिपार्ड लान, नक्षत्र वन, पुर्नयोजित ब्रह्म योनि सरोवर, हार्स राइडिंग ट्रैक, पुस्तकालय (बिक्रमशिला), मोटरवाहन प्रशिक्षण केंद्र, अंतरिक्ष गैलरी, बिपार्ड दीर्घा एवं उत्कृष्टता केंद्र का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद इन सभी केंद्रों का निरीक्षण कर सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बिपार्ड परिसर का भी जायजा लिया।

मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, बिपार्ड के महानिदेशक डा.बी. राजेन्दर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के सचिव डा चंद्रशेखर सिंह, ओएसडी डा. गोपाल सिंह, आयुक्त डा. सफीना एएन, आइजी क्षत्रनील सिंह, डीएम शशांक शुभंकर सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।