बिहार में त्योहारों से पहले महंगाई की मार, चीनी के बाद अब सरसों तेल ने बढ़ाई टेंशन

जागरण संवाददाता, गयाजी। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी चीनी तो कभी खाद्य तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले चीनी की कीमतों में उछाल आने के बाद थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब सरसों तेल के दाम में अचानक तेजी आ गई है।

पिछले एक माह के दौरान सरसों तेल की कीमत में 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। कार्तिक माह में पर्व-त्योहारों की अधिकता के कारण घरों में पकवान और व्यंजन बनाने का सिलसिला बढ़ जाता है। ऐसे समय में सरसों तेल की कीमतों में हुई वृद्धि लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। बाजार में फिलहाल सरसों तेल 210 से 215 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि एक माह पहले इसकी कीमत 195 रुपये प्रति लीटर थी। यानी महीने भर में प्रति लीटर 15 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरसों तेल हर घर की रसोई की प्रमुख जरूरत है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। गृहिणियों का कहना है कि रोजमर्रा के खाने-पीने के सामान की कीमतें बढ़ने से घरेलू खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है।

250 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकता है सरसों तेल सरसों तेल की कीमतों में आई तेजी को लेकर शहर के पुरानी गोदाम स्थित थोक विक्रेता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि पिछले एक माह के अंदर सरसों तेल के दाम में 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है।