संवाद सूत्र, वजीरगंज(गया)। Bihar Assembly Elections 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav) ने गुरुवार को वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरमा में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने वीरेंद्र सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में मुंबई के ताज होटल और दिल्ली में हुई आतंकी घटनाओं की याद दिलाई। मोहन यादव ने कहा-उस दिन को याद करिए जब पाकिस्तानी आतंकी हमारे घर में घुसकर खून बहा कर सुरक्षित चले जाते थे। आतंकी यदि आज वैसा करने का दुस्साहस करते हैं तो हमारी सेना उनके घर में घुसकर मार गिराती है।

ऐसा करने के लिए 56 इंच के सीना वाले मोदी जी की ही जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में अब आतंकवाद का नामो निशान मिटने की कगार पर पहुंच गया है। बिहार सहित पूरे देश के लाल सलाम वालों को हम आखि‍री सलाम कर लिए हैं। अब वे अपनी मांद में चले गए हैं। मध्‍य प्रदेश के सीएम ने बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्‍होंने कहा कि माता बहनों को स्वरोजगार के लिए सम्मान पूर्वक दस हजार रुपये, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग को पेंशन की राशि 11 सौ रुपये, 125 यूनिट निशुल्क बिजली, हर घर में नल से जल, हर गांव में पक्की सड़क मिली।