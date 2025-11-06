Bihar Chunav 2025: मध्य प्रदेश के सीएम ने की लाल सलाम की चर्चा, मुंबई के ताज की भी दिलाई याद
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वजीरगंज में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सिंह के लिए वोट मांगे। उन्होंने मुंबई आतंकी हमले की याद दिलाते हुए कहा कि मोदी सरकार में आतंकवाद खत्म हो रहा है। उन्होंने बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात कही। उन्होंने गया में मेट्रो लाने और एनडीए को फिर से मौका देने की अपील की।
संवाद सूत्र, वजीरगंज(गया)। Bihar Assembly Elections 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav) ने गुरुवार को वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरमा में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित किया।
उन्होंने वीरेंद्र सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में मुंबई के ताज होटल और दिल्ली में हुई आतंकी घटनाओं की याद दिलाई।
मोहन यादव ने कहा-उस दिन को याद करिए जब पाकिस्तानी आतंकी हमारे घर में घुसकर खून बहा कर सुरक्षित चले जाते थे। आतंकी यदि आज वैसा करने का दुस्साहस करते हैं तो हमारी सेना उनके घर में घुसकर मार गिराती है।
ऐसा करने के लिए 56 इंच के सीना वाले मोदी जी की ही जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में अब आतंकवाद का नामो निशान मिटने की कगार पर पहुंच गया है।
बिहार सहित पूरे देश के लाल सलाम वालों को हम आखिरी सलाम कर लिए हैं। अब वे अपनी मांद में चले गए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम ने बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
उन्होंने कहा कि माता बहनों को स्वरोजगार के लिए सम्मान पूर्वक दस हजार रुपये, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग को पेंशन की राशि 11 सौ रुपये, 125 यूनिट निशुल्क बिजली, हर घर में नल से जल, हर गांव में पक्की सड़क मिली।
सबको पक्का मकान, उज्जवला योजना से गैस, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, चारों तरफ सुख शांति का वातावरण सब कुछ नीतीश जी की सरकार ने आपको दिया। फिर से वापस आने पर इससे भी आगे चहुंमुखी विकास करेंगे।
किसानों के पसीने और भावनाओं का सम्मान
उन्होंने कहा कि किसान सम्मन निधि अब छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार रुपए कर दिया गया जो आप किसान बंधुओं के पसीने और उनकी भावनाओं का सम्मान है।
विकास के मामले में पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों भाइयों की जोड़ी ने जो कर दिखाया है वह किसी और के वश की बात नहीं है।
इन दोनों ने तीन तलाक और धारा 370 से भी मुक्ति दिलाई। चुनाव में सावधानी जरूरी है। सभी लोग एक-एक वोट बीजेपी को दें।
उन्होंने आगे कहा कि अब गया में मेट्रो ट्रेन आने वाली है। जमाना गोपाल कृष्ण का है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देकर सामाजिक न्याय के आंदोलन को सम्मान दिया है।
बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एवं धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए एनडीए को फिर से सरकार बनाने का मौका दीजिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।