जनशताब्दी एक्सप्रेस में मोबाइल छीना, RPF की सतर्कता से बदमाश रंगे हाथ पकड़ा गया

संवाद सूत्र,फतेहपुर (गया)। छठ पूजा की भीड़ और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान के तहत बीते सोमवार की शाम को एक बड़ी सफलता मिली। रेसुब ओपी गुरपा एवं पोस्ट कोडरमा में कैंपिंग ड्यूटी में तैनात बल सदस्यों ने एक मोबाइल चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर यात्रियों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता का उदाहरण पेश किया।

आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12366 अप) के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर निर्धारित ठहराव के दौरान खिड़की के पास बैठे यात्री जहरूल अहमद ग्राम- इमादपुर, रफीगंज, जिला औरंगाबाद से एक बदमाश ने मोबाइल छीन लिया और भागने लगा। ट्रेन के खुलते ही सतर्क बल सदस्यों ने तुरंत घेराबंदी कर उक्त युवक को मौके पर ही दबोच लिया।

जीआरपी गया को सुपुर्द किया पकड़े गए बदमाश की पहचान बीरेंद्र कुमार 19 वर्ष, पिता हरिहर यादव, ग्राम भवारी खुर्द, थाना फतेहपुर, जिला गया के रूप में हुई। उसके पास से रियलमी कंपनी का काले रंग का एंड्राइड मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने मोबाइल छीनने की बात स्वीकार की। मौके पर पहुंचे उनि जितेंद्र कुमार ने विधिवत जब्ती कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई हेतु जीआरपी गया को सुपुर्द किया।