    बिहार में मालगाड़ी के नीचे से क्रॉस कर रहा था युवक...चल पड़ी ट्रेन; शॉर्टकट के चक्कर में जा सकती थी जान

    By Himanshu Gautam Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    गया के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर एक युवक मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश करते समय बाल-बाल बच गया। खड़ी मालगाड़ी अचानक चल पड़ी, लेकिन युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए पटरी पर लेटकर अपनी जान बचाई। रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षित रास्तों का उपयोग करने की अपील की है।

    युवक की बची जान। (जागरण)

    संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए।

    एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए शॉर्टकट अपनाना एक युवक को भारी पड़ गया। खड़ी मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे युवक के ऊपर से ही ट्रेन गुजर गई। गनीमत यह रही कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टेशन के लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी। इसी दौरान एक युवक जल्दबाजी में फुटओवर ब्रिज का उपयोग करने के बजाय वैकल्पिक रास्ते के रूप में मालगाड़ी के नीचे से दूसरी ओर जाने लगा।

    तभी अचानक मालगाड़ी चल पड़ी। ट्रेन के हिलते ही युवक के होश उड़ गए। भागने का कोई रास्ता न होने पर उसने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए पटरी पर लेट जाने का फैसला लिया। कुछ ही सेकंड में पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई।

    ट्रेन निकलने के बाद युवक धीरे-धीरे उठा और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़ लिया। वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। कई लोग तो इस भयावह दृश्य को देखकर थर्रा गए। किसी ने मौके पर वीडियो रिकॉर्ड किया जो अब वायरल हो रहा है।

    ट्रेन पास करने के बाद युवक घबराकर उठा और तेजी से भाग गया। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। रेल पुलिस युवक की खोज में जुटी है। लोगों का कहना है कि युवक की जान केवल भगवान की कृपा से बची। स्टेशन पर मौजूद कर्मियों ने बताया कि माइक से लगातार घोषणा की जा रही थी कि मालगाड़ी खुलने वाली है। इसके बावजूद युवक ने लापरवाही करते हुए जोखिम भरा कदम उठाया।

    नियमों की अनदेखी ने उसकी जान पर आफत ला दी थी। रेल कर्मी ने बताया कि किसी भी स्थिति में खड़ी या चलती ट्रेन के नीचे से पार न करें। यह जानलेवा है और रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय भी। प्लेटफार्म पार करने के लिए हमेशा फुटओवर ब्रिज या निर्धारित रास्ते का ही उपयोग करें।

    लापरवाही आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शॉर्टकट हमेशा सुरक्षित नहीं होता और कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। पूर्व में इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं।