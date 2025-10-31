संवाद सूत्र, गुरुआ (गया)। प्रखंड क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। चार युवकों ने एक नाबालिग लड़की का उसके पिता के सामने अपहरण कर लिया। इसके बाद उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से एक कट्टा, एक कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है।

पूजा-अर्चना कर लौट रही थी जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने पिता के साथ झारखंड के कौलेश्वर पहाड़ से पूजा-अर्चना कर लौट रही थी। रास्ते में घात लगाए बैठे चारों युवकों ने दोनों को रोका। पिता के साथ मारपीट की और नाबालिग को जबरन उठा ले गए। कुछ देर बाद पीड़िता बेहोशी की हालत में नहर के पास पाई गई। घटना की सूचना मिलते ही गुरुआ थानाध्यक्ष मनेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों अजय कुमार, राजू कुमार, सोनू कुमार और मनोज दासये को दबोच लिया। सभी बारा गांव निवासी हैं।