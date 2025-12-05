पत्नी ने दामाद और बेटी के साथ मिलकर किया पति का मर्डर? गयाजी में दफन मिला सड़ा-गला शव, इलाके में सनसनी
गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के बेलापुर गांव में एक बंद घर से दुर्गंध आने पर पुलिस ने 40 वर्षीय महेश यादव का सड़ा-गला शव बरामद किया। महेश की पत्नी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मोहनपुर (गया)। मोहनपुर थाना क्षेत्र के बेलापुर गांव में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बंद पड़े घर से अचानक तेज दुर्गंध आने लगी।
दुर्गंध बढ़ने पर ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मोहनपुर थाना को दी। सूचना मिलते ही सहायक थाना अध्यक्ष उमा प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
घर पहुंचते ही पुलिस को भीतर से भीषण बदबू महसूस हुई। कमरा बाहर से बंद था। पुलिस द्वारा सकरी हटाकर अंदर प्रवेश करने पर दुर्गंध और तेज हो गई। ग्रामीणों को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। इसके बाद कमरे के बीच में पॉलिथीन से ढके एक संदिग्ध स्थान की खुदाई कराई गई।
खुदाई के दौरान मिट्टी के भीतर से 40 वर्षीय महेश यादव का सड़ा-गला शव बरामद हुआ। शव मिलते ही गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई।
ग्रामीणों के अनुसार महेश यादव अपनी पत्नी सरिता देवी, बेटी गुड़िया देवी और दामाद बिगु यादव के साथ रहता था। उसका घर गांव से थोड़ी दूरी पर किनारे स्थित है, जहां लोगों का आना-जाना बहुत कम रहता है।
ग्रामीणों ने बताया कि दंपती के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। छठ पूजा के समय अंतिम बार परिवार के सभी सदस्यों को देखा गया था। इसके बाद लगभग एक महीने से घर बंद था, जिससे लोगों ने अनुमान लगाया कि परिवार काम के सिलसिले में बाहर गया होगा।
दुर्गंध फैलने के बाद जब मिट्टी के नीचे दबा शव मिला तो पूरे बेलापुर गांव में दहशत का माहौल बन गया। सहायक थाना अध्यक्ष उमा प्रसाद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल, गया भेज दिया गया है। साथ ही फोरेंसिक टीम को बुलाकर वैज्ञानिक आधार पर जांच की जाएगी, ताकि मौत के कारण और घटना की समयावधि का स्पष्ट पता चल सके।
इधर, मृतक की पत्नी, बेटी और दामाद घर से फरार हैं। पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार महेश की बेटी की शादी गया जिले के मंगला गौरी क्षेत्र में हुई है और दामाद वहीं का रहने वाला है।
मृतक के कोई पुत्र नहीं था। घटना के बाद से गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।
